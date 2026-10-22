Картины-вещдоки с литературными отсылками

художник

В работе с Борисом Рыжим на Нижегородской, 17 я немного переиначил его строчки: с «трансазиатского» на «нижегородского» поэта. Я художник все-таки нижегородский. На самом деле работа для меня автобиографичная, грустная, это моя предсмертная записка в этой серии.

Еще две таблички – в Холодном переулке и на Алексеевской – очень разные по настроению. Там мое признание в любви строчками Высоцкого «Для нее все свободное время мое» и работа с Солженицыным, единственная без слов, с прочерком, символизирующим цензуру.