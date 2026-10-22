Картины-вещдоки с литературными отсылками

Рассматриваем новые стрит-арт работы художника Макса БMS.
Лауреат ТОП50 «НН.Собака.ru» назвал серию «Улицы разбитых» (навеяно детскими воспоминаниями и сериалом «Улицы разбитых фонарей», который нон-стопом шел по телевизору у дедушки).
В четырех памятных табличках с Ахматовой, Рыжим, Высоцким и Солженицыным, недавно появившихся на улицах Нижнего, автор обращается к прохожим с посланиями о любви, вдохновении, самоиронии и цензуре.
Макс БMS
художник
Работу с Ахматовой я расположил на Грузинской, 11. Тут и отсылка к связи Ахматовой с литературой Грузии, и мое самое важное и значимое число 11. На картине надпись «нас чеТверо», где роль буквы Т исполняет нательный крест – это отсылает нас и к евангелистам, и к строчкам Ахматовой, и, к самому количеству работ в серии. Образ Ахматовой с картины Модильяни единственный женский и единственный цветной образ.
Согласно концепции, каждая картина – вещественное доказательство, которое приводит художника к раскрытию преступления в духе нуарных детективов. На картинах портреты, подтеки краски и теги, которые складываются из цитат, фактов биографий героев и случайно брошенных фраз.
Макс БMS
художник
В работе с Борисом Рыжим на Нижегородской, 17 я немного переиначил его строчки: с «трансазиатского» на «нижегородского» поэта. Я художник все-таки нижегородский. На самом деле работа для меня автобиографичная, грустная, это моя предсмертная записка в этой серии.
Еще две таблички – в Холодном переулке и на Алексеевской – очень разные по настроению. Там мое признание в любви строчками Высоцкого «Для нее все свободное время мое» и работа с Солженицыным, единственная без слов, с прочерком, символизирующим цензуру.
Комментарии (0)