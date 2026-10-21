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Искусство

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Красота простых вещей

В «Рекорде» открылась выставка «Крупицы» Александры Купцовой о маленьком счастье вокруг. 

Название выставки родилось из размышлений автора о собственном счастье: «Каждый свой день я заканчиваю мыслью о дарах. Все радости дня я мысленно складываю в копилку, каждая в итоге и делает меня очень счастливым человеком».

Художница-самоучка предлагает присмотреться к деталям и фрагментам жизни, пропустить их через себя.

Александра Купцова

художница

Каждая картина – обособленная история, их объединяет мой личный, женский и отчасти интимный взгляд на привычные вещи, в которых сокрыта красота, вдохновение или ностальгия по каким-то состояниям и чувствам. Одновременно с этим каждая работа способна вызвать в зрителе резонанс, хотя бы потому, что это обыденные и легко узнаваемые сюжеты. Стол с посудой, туфли, раковина с туалетными принадлежностями. За всем этим есть еще и что-то невещественное.

Художница часто изображает предметы, знакомые из детства, но акцент делает на вызванных ими чувствах и воспоминаниях. Отсюда и особенности техники: уходит от четкости, создает эффект сфумато и использует ограниченную цветовую палитру. Так получается показать ощущение недосказанности: предметы на холсте должны казаться будто выплывшими из памяти.

Александра Купцова

художница

Одна из любимых и центральных картин выставки – «Рассветный час». Мне очень хотелось найти сюжет, в котором были бы объединены два чувства: одиночество и счастье. В этой работе я максимально передавала свет как символ торжества и ликования. Естественный свет из окон, рассветный – способный вселять уверенность и надежду в любого, а также искусственный в образе люстры, как символ света внутри человека. Когда наступит вечер, свет люстры также осветит пространство, и одиночество всегда будет сопровождаться светом. В одиночестве и тишине случаются озарения. Вот эта картина о том, что озарение и одиночество идут рука об руку, сопровождают друг друга всю жизнь. А озарение для меня почти синоним счастья.

Когда: до 8 ноября
Где: Центр культуры «Рекорд», Алексеевская, 7 (2 этаж)

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