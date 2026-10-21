Красота простых вещей

художница

Одна из любимых и центральных картин выставки – «Рассветный час». Мне очень хотелось найти сюжет, в котором были бы объединены два чувства: одиночество и счастье. В этой работе я максимально передавала свет как символ торжества и ликования. Естественный свет из окон, рассветный – способный вселять уверенность и надежду в любого, а также искусственный в образе люстры, как символ света внутри человека. Когда наступит вечер, свет люстры также осветит пространство, и одиночество всегда будет сопровождаться светом. В одиночестве и тишине случаются озарения. Вот эта картина о том, что озарение и одиночество идут рука об руку, сопровождают друг друга всю жизнь. А озарение для меня почти синоним счастья.