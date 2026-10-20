Изучили зачетку Евстигнеева и узнали, какого цвета был домашний халат профессора Преображенского

В НГХМ открылась выставка к 100-летию актера (ее хотят сделать постоянной!).
Экспозиция начинается еще на лестничных маршах: на стенах – кадры из фильмов, в которых играл Евстигнеев («Старики-разбойники», «Собачье сердце», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»), цитаты и афиши. Один из самых больших принтов – с товарищем Дыниным.
В холле разместили раздел о горьковском периоде Евстигнеева: коллаж из газетных полос, детские фото, в углу – сцена с музыкальными инструментами. Примерно на такой же в 1947-м с джаз-оркестром выступал слесарь завода «Красная Этна» Евгений Евстигнеев, когда, как вспоминают современники, новый директор театрального училища Виталий Лебский предложил ему пойти учиться на актера. Личное дело студента из областного архива на время выставки перекочевало в экспозицию НГХМ.
куратор выставки, сотрудник отдела экспозиционно-выставочной деятельности НГХМ
Среди документов этого дела находится зачетная книжка Евгения Евстигнеева, студента Горьковского театрального училища. Он поступил туда в 1947 году. Виталий Александрович Лебский, директор учебного заведения, сделал исключение для талантливого молодого человека и принял его с семью классами образования уже после завершения основного набора. На первых курсах Евстигнееву пришлось непросто – он самостоятельно и в ускоренном темпе изучал упущенное. Если по профильным дисциплинам – актерскому мастерству и танцу – он получал пятерки, то общеобразовательные предметы вроде французского языка или основ марксизма-ленинизма давались ему не так легко.
В числе 120 экспонатов афиши фильмов и спектаклей, театральные брошюры, эскизы костюмов и декораций, фотографии со съемок и спектаклей, документы, личные вещи Евстигнеева и семейные фотографии. Разработкой художественного оформления экспозиции занималась команда музея, которая планировала размещение каждого объекта, включая масштабные инсталляции – часть советской квартиры с ретро-телевизором и гримерку актера со съемок «Собачьего сердца». Самым сложным были многочисленные согласования с каждым из участников проекта, среди них – Музей МХАТ, Бахрушинский театральный музей, НГИАМЗ, Мультимедиа Арт Музей, архивы Москвы и Нижнего Новгорода, киноконцерн «Мосфильм», киностудия «Ленфильм» и Нижегородская областная научная библиотека.
куратор выставки, сотрудник отдела экспозиционно-выставочной деятельности НГХМ
Одним из самых узнаваемых образов Евгения Евстигнеева в кино стала роль профессора Преображенского в картине В. Бортко «Собачье сердце». Актеру из рабочей семьи удалось создать на экране настолько сильный и убедительный образ, что он навсегда остался в сознании зрителей как один из самых каноничных представителей дореволюционной интеллигенции. Сотрудники киностудии «Ленфильм» с участием отнеслись к нашему проекту и предоставили три подлинных костюма для экспонирования: медицинскую рубашку с шапочкой, домашний халат и костюм-тройку. В экспозиции также представлены три галстука-бабочки из комплекта «Концертный костюм Евгения Евстигнеева» (Бахрушинский театральный музей). Они относятся к позднему периоду творчества артиста, и он часто появлялся на публике в подобных аксессуарах. Кроме того, на выставке находится копия записки Сергея Юрского, которую он адресовал Евгению Евстигнееву (Бахрушинский театральный музей). Она была написана 25 февраля 1992 года, то есть за несколько дней до кончины гениального актера.
Когда: до 10 января 2027 года
Где: НГХМ|ИСКУССТВО XX ВЕКА, площадь Минина и Пожарского, 2/2
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фото: Анастасия Волкова
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