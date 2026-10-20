Изучили зачетку Евстигнеева и узнали, какого цвета был домашний халат профессора Преображенского

Анастасия Барлит

куратор выставки, сотрудник отдела экспозиционно-выставочной деятельности НГХМ

Одним из самых узнаваемых образов Евгения Евстигнеева в кино стала роль профессора Преображенского в картине В. Бортко «Собачье сердце». Актеру из рабочей семьи удалось создать на экране настолько сильный и убедительный образ, что он навсегда остался в сознании зрителей как один из самых каноничных представителей дореволюционной интеллигенции. Сотрудники киностудии «Ленфильм» с участием отнеслись к нашему проекту и предоставили три подлинных костюма для экспонирования: медицинскую рубашку с шапочкой, домашний халат и костюм-тройку. В экспозиции также представлены три галстука-бабочки из комплекта «Концертный костюм Евгения Евстигнеева» (Бахрушинский театральный музей). Они относятся к позднему периоду творчества артиста, и он часто появлялся на публике в подобных аксессуарах. Кроме того, на выставке находится копия записки Сергея Юрского, которую он адресовал Евгению Евстигнееву (Бахрушинский театральный музей). Она была написана 25 февраля 1992 года, то есть за несколько дней до кончины гениального актера.