В Арсенале открывается выставка культового французского модерниста Фернана Леже

Он был в числе художников, определивших судьбу искусства 20 века (наравне с Пабло Пикассо, Анри Матиссом и Казимиром Малевичем). Леже стремился отразить суть эпохи скоростей и технологий, а также запечатлеть рабочего-строителя будущего (например, в монументальной картине «Строители», также известной как «Строители с алоэ»).
Его художественный язык – это контрастность черного контура и пятен цвета, которые выходят за их пределы и свободно парят над ними. Этот прием (иногда называемый «луч прожектора») художник разработал под влиянием неоновой рекламы, впечатлившей его в Нью-Йорке. Модернист также расписывал здания, создавал шпалеры, скульптуры, керамические рельефы, мозаику, витражи, работал с тканью (гобелен «Сотворение мира», 1951 – один из самых известных текстильных проектов автора).
Леже разделял коммунистические взгляды, поддерживал связь с СССР и вместе с тем сознательно противопоставлял свой метод соцреализму сталинской эпохи. Интерес советских граждан к жизнерадостной эстетике Леже значительно вырос после оттепели. В 1968-м витраж здания Союза кинематографистов в Москве выполнили именно по его эскизу.
На выставке, посвященной позднему периоду творчества художника, около 30-ти экспонатов из коллекции Пушкинского музея: живопись, графика, керамические панно, текстильные объекты. Среди них есть и работы, созданные посмертно по эскизам при участии его музы и соратницы Надежды Ходасевич-Леже. Ее портрет («Чтение», 1949) – один из самых известных у российского зрителя, в нем же проявились все ключевые черты «пластического реализма» Леже.
Дарья Ткачева
начальник отдела выставочных проектов Арсенала
Еще с 1920-х годов он начал искать возможности выйти за пределы холста и листа бумаги. Представленные на выставке шпалеры дают нам возможность оценить редкий дар Фернана Леже как монументалиста и декоратора. Однотонные фоны и отсутствие цветных кромок позволяют вписывать эти произведения в современное архитектурное пространство. Шпалера «Сан-Паулу» была создана уже после смерти автора (при участии Нади Леже) для стенной росписи концертного зала Оскара Нимейера в парке Ибирапуера (Сан-Паулу, Бразилия), открытого только в 2005 году.
Настоящим украшением экспозиции стали керамические работы Фернана Леже. Декоративный рельеф «Мальчик с цветком и птицей» (1955–1960, Франция) изначально задумывался как часть большого монументального панно. Леже разработал особую систему формирования больших композиций, напоминающую сборку пазла. Модули были взаимозаменяемые, это дало возможность создавать несколько вариантов одной и той же композиции, адаптируя ее к разным архитектурным пространствам.
Когда: 20 октября 2026 – 24 января 2027
Где: Арсенал, Кремль, корпус 6
0+
Комментарии (0)