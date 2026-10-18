В Арсенале открывается выставка культового французского модерниста Фернана Леже

Его художественный язык – это контрастность черного контура и пятен цвета, которые выходят за их пределы и свободно парят над ними. Этот прием (иногда называемый «луч прожектора») художник разработал под влиянием неоновой рекламы, впечатлившей его в Нью-Йорке. Модернист также расписывал здания, создавал шпалеры, скульптуры, керамические рельефы, мозаику, витражи, работал с тканью (гобелен «Сотворение мира», 1951 – один из самых известных текстильных проектов автора).

Леже разделял коммунистические взгляды, поддерживал связь с СССР и вместе с тем сознательно противопоставлял свой метод соцреализму сталинской эпохи. Интерес советских граждан к жизнерадостной эстетике Леже значительно вырос после оттепели. В 1968-м витраж здания Союза кинематографистов в Москве выполнили именно по его эскизу.