Новое пространство Галереи 9Б открылось персональной выставкой Evsti Bomse «Голос за кадром»

Команда Галереи 9Б

Картина «Скоро рассвет» – часть серии работ о ночном городе: на ней изображен двор жилого дома, напоминающий американские кварталы. Несмотря на хаотичную атмосферу, работа дышит теплом благодаря свету окон и фонарей, а множество деталей и пасхалок превращают ее в визуальную головоломку – каждый взгляд открывает новые сюжеты и позволяет по-своему прочесть жизнь этого двора. В картине «Вид из багажника» мы смотрим на мир глазами человека, лежащего со связанными руками в багажнике автомобиля. Герой оказывается в беспомощном положении, не имея возможности управлять собственной судьбой, в то время как природа за пределами багажника остается спокойной и прекрасной. Работа строится на контрасте между несвободой человека и свободой окружающего мира. Как по-разному может выглядеть одна и та же реальность в зависимости от положения, в котором мы находимся.