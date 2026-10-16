Новое пространство Галереи 9Б открылось персональной выставкой Evsti Bomse «Голос за кадром»

Зданию у подножия Кремля (Зеленский съезд, 6) около 200 лет. После капитального ремонта оно стало выставочной площадкой Галереи 9Б, а корпус на Октябрьской отдадут резидентам институции под мастерские. Evsti, основателя объединения Bomse, в качестве первооткрывателя выбрали коллегиально, но в будущем здесь будут представлять не только нижегородских авторов и резидентов галереи.
В дебютной выставке 19 работ (живопись и графика) о справедливости, социальных ролях и механизмах жизни через образы мегаполиса и театральной сцены.
Художник обращается к традиции аллегорической повествовательной картины, часто с оттенком сатиры; картины, балансирующей между универсальным и локальным, между вечными истинами и актуальной повесткой. Он обращается к игре с масштабом, чередуя макро- и микросюжеты, «выстраивая кадр» то предельно близко, то с большой дистанции, а также динамичным и детально проработанным «стоп-кадрам», по которым можно достроить историю целиком. Так в этом проекте воплощается интерес художника к кинематографу не только с точки зрения эстетики, но и «режиссирования» произведения – композиции, динамики и сюжета.
На одной из картин Evsti изображает голову в разрезе в виде многочисленных комнат. Каждая из них символизирует определенную сторону человеческой личности: страхи, инстинкты, желания, воспоминания и принятие решений. В картине «Не по сценарию» спектакль выходит из‑под контроля, а декорации ночного города и кирпичного дома вмещают множество абсурдных, не связанных между собой историй. На сцене переплетаются библейские отсылки, быт, комичные и тревожные сцены: черт обрезает веревку ангелу, влюбленного придавливает дверью, в бутафорском коне запутались актеры, а навстречу им несется всадник Апокалипсиса. Зрители на переднем плане поглощены своими делами и почти не замечают происходящего. Единственный, кто смотрит на сцену, – осёл.
Картина «Скоро рассвет» – часть серии работ о ночном городе: на ней изображен двор жилого дома, напоминающий американские кварталы. Несмотря на хаотичную атмосферу, работа дышит теплом благодаря свету окон и фонарей, а множество деталей и пасхалок превращают ее в визуальную головоломку – каждый взгляд открывает новые сюжеты и позволяет по-своему прочесть жизнь этого двора. В картине «Вид из багажника» мы смотрим на мир глазами человека, лежащего со связанными руками в багажнике автомобиля. Герой оказывается в беспомощном положении, не имея возможности управлять собственной судьбой, в то время как природа за пределами багажника остается спокойной и прекрасной. Работа строится на контрасте между несвободой человека и свободой окружающего мира. Как по-разному может выглядеть одна и та же реальность в зависимости от положения, в котором мы находимся.
Вход по билетам.
Когда: 16 октября – 15 декабря (среда – воскресенье, с 11 до 19 часов)
Где: Зеленский съезд, 6
18+
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