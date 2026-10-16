«Ящик позора», волосы в сливе и липовая полулошадь

Художник

В своей работе я представляю лошадь в процессе подобного восстановления. Часть ее деревянного тела отсутствует, а металлическая конструкция поддерживает и продолжает утраченную форму. К этой идее меня привела история лошади Пржевальского, исчезнувшей из дикой природы и сохранившейся благодаря человеку. Ее возвращение в естественную среду стало возможным после длительного периода разведения в неволе. Следы этого вмешательства уже невозможно исключить из истории вида.

Дерево постепенно рассыхается и трескается, металл стареет, а восстановленные части со временем тоже потребуют внимания. Каждое новое вмешательство меняет объект, который пытаются сохранить. Лошадь продолжает существовать в состоянии постоянного восстановления, где сохранение лишь замедляет неизбежное разрушение.