«Ящик позора», волосы в сливе и липовая полулошадь

Из чего состоит новая выставка «И ничего не стало» в «Тихой».
Выцветающие рисунки, заброшенные строения, бытовые отходы и искусственные конструкции: 13 работ резидентов студии объединяет тема разрушения искусства.
Основатель «Тихой» Артем Филатов представил «Ящик позора» – металлическое хранилище с секретным механизмом. Чтобы добраться до спрятанного в нем произведения, необходимо совершить несколько дополнительных действий. Внутри – графическая работа «Мирт», написанная зеленкой и подверженная выцветанию. Это аллюзия на картину Рафаэля Санти «Сон рыцаря», в которой молодой человек оказывается перед выбором между удовольствием и ответственностью.
Лауреат премии «ТОП50» Алексей Старков создал для проекта объект «Большой слив» – слепок водоотвода раковины, залитый эпоксидной смолой, в которой навсегда застыли волосы – его и его супруги. В этой работе обычный бытовой мусор становится следом человеческого присутствия: волосы, которые ежедневно исчезают в сливе, могут напомнить о том, кто давно живет своей жизнью.
Никита Шварнуков, самый молодой резидент студии, сделал ход конем. Фигура деревянного скакуна выточена вручную из склеенной липы. Работа отсылает к музейным экспонатам, которые сохраняют первоначальный облик благодаря постоянной реставрации и замене поврежденных фрагментов.
Никита Шварнуков
Художник
В своей работе я представляю лошадь в процессе подобного восстановления. Часть ее деревянного тела отсутствует, а металлическая конструкция поддерживает и продолжает утраченную форму. К этой идее меня привела история лошади Пржевальского, исчезнувшей из дикой природы и сохранившейся благодаря человеку. Ее возвращение в естественную среду стало возможным после длительного периода разведения в неволе. Следы этого вмешательства уже невозможно исключить из истории вида.
Дерево постепенно рассыхается и трескается, металл стареет, а восстановленные части со временем тоже потребуют внимания. Каждое новое вмешательство меняет объект, который пытаются сохранить. Лошадь продолжает существовать в состоянии постоянного восстановления, где сохранение лишь замедляет неизбежное разрушение.
Когда: до 31 января 2027 года
Где: Ульянова, 4В
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Фото: Анастасия Волкова
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