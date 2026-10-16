От песен на стихи нижегородских футуристов до платья/арт-объекта из парашюта

Команда проекта

Хотелось бы также отметить ленд-арт инсталляцию «Майна» в Ворсме, которая на выставке представлена эскизами объекта и фотодокументацией, а увидеть саму работу можно в арт-резиденции Basic. Произведение создавалось Александрой Степановой и Ильей Шалашовым специально для ландшафта, в котором инсталляция расположилась.

Работа художницы Кати Антошкиной «Не стой под стрелой», изначально располагавшаяся в пространстве ЦСИ «Терминал А». дополнялась цветовой палитрой помещения: желтый, серый и холодные сиреневые оттенки смешивались с цветами, нанесенными художницей на часть прозрачной основы. В белом кубе экспозиции выставки «Наблюдая эффекты» это произведение получает новое прочтение.

Также отметим проект «Как слушать воду?» бразильской художницы Камилы Кривиленти, он появился в результате знакомства с Выксой и демонстрирует взгляд на регион художницы из совершенно другого культурного контекста. Некоторые работы резидентов отправятся в частные коллекции, а часть проекта Камилы пополнит фонд современного искусства Музея Выксы.