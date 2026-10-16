От песен на стихи нижегородских футуристов до платья/арт-объекта из парашюта

Идем в «Рекорд» на итоговую выставку 4 сезона арт-резиденций в Нижегородской области.
В этом году художников со всего мира принимали 12 площадок, две из них впервые, они дополнили проект новыми направлениями: Арсенал (музыка) и арт-резиденция BASIC (лэнд-арт).
Из более чем 350 заявок организаторы отобрали 16 авторов. С мая по октябрь резиденты путешествовали по окрестностям Нижнего, Ворсмы и Выксы, изучая культурный и природный контекст (например, мифологию городской среды, современные обереги и музыкальные традиции). А уже в мастерских впечатления обретали форму арт-объектов.
На выставке «Наблюдая эффекты» покажут текстовые, звуковые, текстильные, живописные и графические работы, инсталляции, скульптуры; фото, видео и эскизы перформативных и лэнд-арт работ.
- Музыкант и певица Маруся Нестерова (Арсенал) написала 6 песен на тексты из нижегородского поэтического альманаха начала 20 века «Без муз». Над итоговой версией альбома «Устье» работали в студии звукозаписи Центра художественного производства «Своды» Дома культуры «ГЭС-2».
- Саунд-артист Антон Попов и инженер-программист Алексей Балахнин (ЦЕХ *) изучали ландшафтные карты и фиксировали звуки значимых природных локаций. Результатом исследования стал проект, посвященный памяти и географии Нижнего.
- Художник Даниил Антропов (БУДУЩЕЕ/FUTURO) создал серию керамических бюстов и голов, вдохновляясь традициями местного гончарного промысла и архитектурой исторического центра.
- После изучения визуальной культуры первой половины 20 века (униформ летчиков Нестерова, Чкалова и рабочих горьковских заводов) дизайнер Хелена Тадессе из Модной резиденции сшила платье из парашюта.
Хотелось бы также отметить ленд-арт инсталляцию «Майна» в Ворсме, которая на выставке представлена эскизами объекта и фотодокументацией, а увидеть саму работу можно в арт-резиденции Basic. Произведение создавалось Александрой Степановой и Ильей Шалашовым специально для ландшафта, в котором инсталляция расположилась.
Работа художницы Кати Антошкиной «Не стой под стрелой», изначально располагавшаяся в пространстве ЦСИ «Терминал А». дополнялась цветовой палитрой помещения: желтый, серый и холодные сиреневые оттенки смешивались с цветами, нанесенными художницей на часть прозрачной основы. В белом кубе экспозиции выставки «Наблюдая эффекты» это произведение получает новое прочтение.
Также отметим проект «Как слушать воду?» бразильской художницы Камилы Кривиленти, он появился в результате знакомства с Выксой и демонстрирует взгляд на регион художницы из совершенно другого культурного контекста. Некоторые работы резидентов отправятся в частные коллекции, а часть проекта Камилы пополнит фонд современного искусства Музея Выксы.
Программа арт-резиденций Нижегородской области реализуется при поддержке правительства региона и АНО «Центр 800».
Когда: 16 октября – 8 ноября
Где: Центр культуры «Рекорд», Пискунова, 11/7
6+
Комментарии (0)