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Искусство

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Мох, кентавры и Сократ на байке

В арт-доме «Белый Комар» решили реабилитировать русское мифологическое болото, связав его с античностью. 

Для этого устроили выставку керамики «Ода болоту», работы для которой создавали этим летом «комариные» художники и друзья Дома (особенные экспонаты – настоящие живые моховые болотные кочки с ягодами клюквы).

Болото авторы исследовали как границу между мирами и философский объект. И каждый в своей манере восстанавливал репутацию «архетипического питательного субстрата символов сказочной хтони».

Ирина Бобылькова

керамистка, основательница «Белого комара»

Керамическая композиция Натальи Шаровой «Букет парнасии» – метафора хрупкой и ранимой человеческой души творца. В этой работе воплощен образ болотной травы белозор (по латыни Parnassia), которая использовалась в ведовстве как противоядие и эликсир для прозрения. Композиционный центр выставки – живописное полотно Алекса-Леона Мазанова «Сократ-Мод на байке весны», задавшее в современном прочтении связь греческой античности с русской мифологией. Картина написана без использования черной краски и нежно психоделична. Ее визуально поддерживает мое керамическое настенное панно «Листья ликуют» – разноцветные объекты, создающие ритм движения, радости и орнаментальности.

Максимилиан Козлов в серии «Структуры» показал формы лишайников и мхов, декорируя их восстановительным обжигом. Ольга Нечаева объединила керамику с дрифт-вудом (высохшим деревом, обработанным речной водой и песком) в работе «Философ и хтонь». В ней есть отсылка к известному полотну «Искушение Святого Антония» Босха. Женя Шливко выразила собственное прочтение античности в скульптурах «Кентавры» и «Таурусы». Кроме того, на выставке есть световые объекты, стилизованные и вдохновленные болотными растениями, а также керамические вазы и подсвечники, формами отсылающие к античному искусству.  

Когда: до 15 октября
Где: Ковалихинская, 4В

12+

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