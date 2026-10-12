Мох, кентавры и Сократ на байке

Максимилиан Козлов в серии «Структуры» показал формы лишайников и мхов, декорируя их восстановительным обжигом. Ольга Нечаева объединила керамику с дрифт-вудом (высохшим деревом, обработанным речной водой и песком) в работе «Философ и хтонь». В ней есть отсылка к известному полотну «Искушение Святого Антония» Босха. Женя Шливко выразила собственное прочтение античности в скульптурах «Кентавры» и «Таурусы». Кроме того, на выставке есть световые объекты, стилизованные и вдохновленные болотными растениями, а также керамические вазы и подсвечники, формами отсылающие к античному искусству.

Когда: до 15 октября

Где: Ковалихинская, 4В

12+