От треш-эстетики до гранж-типографики

Заглянули на выставку плакатов Института дизайна ННГАСУ.
Вдохновлялись студенты-графики мастерами мирового плакатного искусства. Трибьют предполагает реконструкцию техники, приемов и даже манеры выбранных авторов.
Среди нескольких десятков работ заметили знаменитые афиши Кшиштофа Ивански, приверженца школы Баухаус, Никлауса Трокслера, известного знаковыми джазовыми плакатами, а еще Дэвида Карсона, «крестного отца гранж-типографики». Тут же Юрий Гулитов с его экспериментальными шрифтами, вдохновленными нацарапанными на стеклах троллейбусов надписями, минимализм Сиэго Фукуда и «треш-эстетика» Петера Банкова.
Просмотр работ – одновременно праздник и строгий экзамен, ассоциирующийся у студентов с бессонными ночами. Аудитории превращаются в выставочные залы, а преподаватели рассматривают работы и ставят балл. Оценивается функциональность, композиция, удобство для пользователя и внешний вид.
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