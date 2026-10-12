От треш-эстетики до гранж-типографики

Среди нескольких десятков работ заметили знаменитые афиши Кшиштофа Ивански, приверженца школы Баухаус, Никлауса Трокслера, известного знаковыми джазовыми плакатами, а еще Дэвида Карсона, «крестного отца гранж-типографики». Тут же Юрий Гулитов с его экспериментальными шрифтами, вдохновленными нацарапанными на стеклах троллейбусов надписями, минимализм Сиэго Фукуда и «треш-эстетика» Петера Банкова.