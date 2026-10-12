INTERVALS'27 пройдет в Нижнем с 29 апреля по 3 мая

Напомним, компания dreamlaser проводит INTERVALS в Нижнем Новгороде с 2017 года. За это время фестиваль вырос из однодневного события в «Нижполиграфе» в масштабную экспозицию медиа-арта, охватывающую десятки локаций. Так, в 2026-м событие посетили рекордные 530 тысяч человек, все происходило на 23 площадках, в том числе двух новых – Ледовой арене на Стрелке и Резервуарах Шухова. Как это было, можно посмотреть: здесь, здесь и здесь.