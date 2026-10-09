Знакомьтесь, Никита Шварнуков

художник

Для работы «Wasteland» мы долго искали место и в итоге нашли одинокий дом в поле примерно в 50 километрах от Нижнего Новгорода. Мы собрали рядом настоящее пугало, а на стене нарисовали стаю ворон. Здесь для меня было важно, что работа существует только вместе с этим местом. Дом, поле, пугало и рисунок становятся одной сценой. Рисовали мы довольно быстро, обычно одна работа занимала не больше пяти часов. Использовали длинные телескопические малярные палки. Если высоты не хватало, просто связывали несколько палок скотчем. Из-за скорости рисунок получается довольно живым и не всегда точно повторяет эскиз.