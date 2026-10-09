Знакомьтесь, Никита Шварнуков

Участник дуэта уличных художников Lovemarket, а с этого года – резидент студии «Тихая».
В поле интереса художника – старые поверхности, следы предыдущих слоев, интересный ландшафт, странная архитектура. Команда Lovemarket появилась в 2020-м.
Группа оставила несколько заметных работ (в основном большие монохромные изображения) в центре города, промзонах и в заброшенных местах. Обычно команда тщательно подбирает локацию – рисунок следует за стеной или всем ландшафтом.
Никита Шварнуков
художник
Для работы «Wasteland» мы долго искали место и в итоге нашли одинокий дом в поле примерно в 50 километрах от Нижнего Новгорода. Мы собрали рядом настоящее пугало, а на стене нарисовали стаю ворон. Здесь для меня было важно, что работа существует только вместе с этим местом. Дом, поле, пугало и рисунок становятся одной сценой. Рисовали мы довольно быстро, обычно одна работа занимала не больше пяти часов. Использовали длинные телескопические малярные палки. Если высоты не хватало, просто связывали несколько палок скотчем. Из-за скорости рисунок получается довольно живым и не всегда точно повторяет эскиз.
Постепенно художник стал выходить за пределы уличного искусства. Появились графика, фотография, видео, объекты и инсталляции. Ключевую роль в этом процессе сыграла персональная выставка Lovemarket «Туман» в 2025 году (часть Первой международной экобиеннале). В трех инсталляциях дуэта природа была представлена как ускользающее воспоминание о детстве: парящая под потолком стая птиц-мобиль («Ураган»), застывшие без движения «Качели» и охраняющий детскую кроватку «Страж». Последнюю Никита считает одной из самых драматичных, поскольку в ее основе – история о собаке, погибшей от выстрела во время охоты.
Никита Шварнуков
художник
Сама скульптура сделана из дерева, которое со временем может трескаться и меняться. Для меня важно, чтобы работа не оставалась неизменной. Сейчас мне хочется развивать именно студийную практику и больше работать со скульптурой, графикой и объектами. В офорте изображение проходит через несколько стадий, в скульптуре многое становится понятно уже только во время самой работы с деревом или металлом.
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