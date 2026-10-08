В Музее Выксы открылась выставка протестного граффити

художница

Настя Колесникова подготовила диптих об уличных практиках. На картинке с говорящим названием «Выбирая вектор» – история про мальчика, который «держится за корни» (метафора его уличной сути). А перед ним два вектора развития: кто он – «диванный граффитчик», путь которого начался с рисования на школьной парте и завершился, или же он хочет иного и в своем пути пойдет от рисования на заборе и в заброшках до выставок? «В недобрый путь» – история про девушек в граффити. Есть ощущение, что, начиная рисовать на улице, девушка заходит на «мужскую территорию». Где много рисков, где нужна выносливость, сила (физическая, моральная). Отсюда такое название. Но героиня на картинке все-таки выбирает рисовать граффити на стенах, на поездах. Она отказывается от навязанной роли, какой она должна быть, что она должна делать или носить (платье – символ женственности, чего-то общепринятого). Отказывается – и решает двигаться по этому «недоброму» пути, в гору. Она улыбается своему выбору.