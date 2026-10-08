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Искусство

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В Музее Выксы открылась выставка протестного граффити

«Город принадлежит всем» (а не только тем, кто якобы умеет рисовать), – говорится в манифесте куратора выставки Олечки Золиной, художницы, представительницы направления антистиль. Главное в нем (появилось в 1980-е в Нью-Йорке, в России получило развитие в нулевые) – сознательно нарушать каноны граффити-искусства.

Среди экспонатов – эскизы и инструменты райтеров, фото- и видеодокументация, зины и журналы. Уже состоялся граффити-баттл: пятеро художников создали работы в стенах музея, за которые посетители могут голосовать до закрытия выставки. А еще зрители смогут приобщиться к стрит-арту, оставив послания на двух рулонах обоев.

Олечка Золина

художница

Антистиль – это не просто отсутствие стиля, а художественный метод, который бросает вызов традиционным представлениям о красоте, композиции, пропорциях, технике и эстетике. Это может быть необычный способ нанесения и нетипичный материал: рисунок наносится кисточками, валиками, маркерами, мелками, углем, огнетушителем, колерами. Также это может быть труднодоступные локации, фактурные, неподготовленные стены. Райтер может специально выбирать цвета так, что рисунок можно и не заметить с первого раза. Еще авторы могут рисовать строительной пеной, а после продолжить краской.

В числе участников выставки – Александр Фантомасов, Анастасия Дунаева, Гражданка Сердце, Мария Пинус, объединение NOSTRESS, Паша Адрес, K4A, LOKH. Художники представили 16 студийных работ. Жора Ё решил взглянуть на настоящее из далекого будущего через зеркала. Его серия «Первобытно-цифровое» – своеобразное продолжение древнего искусства (рисунки на скалах, тотемы и петроглифы), только вместо мамонтов и охоты – машины, телевизоры, свобода и любовь. В тканевом полотне Яна Ургуш объединила теплые воспоминания (поэтому рисунок «расплывается») о своем любимом коте Тигрисе и рюкзаке-игрушке.

Олечка Золина

художница

Настя Колесникова подготовила диптих об уличных практиках. На картинке с говорящим названием «Выбирая вектор» – история про мальчика, который «держится за корни» (метафора его уличной сути). А перед ним два вектора развития: кто он – «диванный граффитчик», путь которого начался с рисования на школьной парте и завершился, или же он хочет иного и в своем пути пойдет от рисования на заборе и в заброшках до выставок? «В недобрый путь» – история про девушек в граффити. Есть ощущение, что, начиная рисовать на улице, девушка заходит на «мужскую территорию». Где много рисков, где нужна выносливость, сила (физическая, моральная). Отсюда такое название. Но героиня на картинке все-таки выбирает рисовать граффити на стенах, на поездах. Она отказывается от навязанной роли, какой она должна быть, что она должна делать или носить (платье – символ женственности, чего-то общепринятого). Отказывается – и решает двигаться по этому «недоброму» пути, в гору. Она улыбается своему выбору.

Вход свободный.

Когда: до 29 ноября
Где: Выкса, Ленина, 5

16+

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