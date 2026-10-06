Художница

Рваное, перешитое несколько раз полотно из марли, на котором вышиты бисерные слезки и хлопковыми лентами выложены узоры. В центре – тюменская роза, с двух боков цветы из чеченских ковров, и там сверху и снизу орнаменты из дагестанских ковров. Мне всегда очень хотелось быть похожей на детей в классе, на ребят в университете и слиться с толпой. Но в какой-то момент я просто приняла тот факт, что я чеченка, мусульманка и я объективно отличаюсь. И тогда мне захотелось покрыться – как бы легитимизировать в своих же глазах тот факт, что мы все разные. Когда я приезжала в Чечню, все говорили: «Надень платок», и меня это очень сильно угнетало. В 2023 году именно в Дагестане я поняла, что мне хочется полюбить все, что наполняет меня, все, что связано с моей родиной, с моей семьей, и полюбить этот платок. Я взяла марлю, потому что это был тот материал, который постоянно использовался в моем детстве в Чечне: им укрывали от комаров спящую меня, марля нужна была для производства сметаны и масла, а также для перевязки ран.