Морской заяц «Эль Кукуй» и другие

Идем переглядываться с персонажами новой выставки художницы Анны Бат.
На стенах «Юлы» сейчас около 30 работ резидентки Галереи 9Б (самые ранние – 2016 года). Выставка «Последний день лета» напоминает подборку случайных кадров или заметок в телефоне и среди прочего рассказывает об эволюции автора. А названа в честь одноименной картины, нарисованной на фрагменте деревянной дверцы от шкафа из дома, где прошло детство Анны.
Экспозиция построена на экспериментах и случайных материалах. Например, текстильные скульптуры-руки дополнены настоящим маникюром авторства Жени Иль (художница и керамистка из Красноярска). Маски изначально снимались в музыкальном клипе, затем попали к Анне. Знакомые ей художники разрисовывали их маркерами, а она дорабатывала сюжет вышивкой.
Анна Бат
художница
Большое текстильное панно «Эль Кукуй III» – монументальная работа, основой для которой стало винтажное китайское шелковое покрывало 1960-х годов. На нем расположился собирательный образ морского зайца по имени Эль Кукуй (персонаж испаноязычного фольклора). Это ироничное переосмысление детских страхов на благородном старинном шелке. Пара репетиционных балетных туфель (или скульптуры-руки) – это подлинные, ношеные балетные чешки, которые хранят следы реального человеческого труда и времени. Они полностью расшиты бисером и пайетками вручную, а самые главные сюжеты скрыты от беглого взгляда и вышиты прямо на стельках внутри обуви. Все работы созданы в разное время, участвовали в разных выставках и хранились в разных городах и странах. Собрать их под одной крышей – это как позвать на день рождения друзей из разных компаний.
Анна рекомендует зрителям подмечать мелкие детали или неочевидные связи в сюжетах. Например, в работе «Hey Arnold!» общее у героя одноименного мультсериала и Арнольда Шварценеггера – уроки хореографии в полуподвальном помещении, которые художница посещала в первом классе (впрочем, без подсказки автора мы бы вряд ли догадались).
Когда: до конца января 2027
Где: «Юла Pizza», Октябрьская, 9Б
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