Морской заяц «Эль Кукуй» и другие

Анна рекомендует зрителям подмечать мелкие детали или неочевидные связи в сюжетах. Например, в работе «Hey Arnold!» общее у героя одноименного мультсериала и Арнольда Шварценеггера – уроки хореографии в полуподвальном помещении, которые художница посещала в первом классе (впрочем, без подсказки автора мы бы вряд ли догадались).

Когда: до конца января 2027

Где: «Юла Pizza», Октябрьская, 9Б

12+