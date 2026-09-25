Обнаружили далеко за Полярным кругом (!) Монумент III, четырехметровую инсталляцию нижегородского художника Владимира Чернышёва.

художник

Это одна из самых непростых локаций, где мне когда-либо доводилось работать. Иногда ветер был настолько сильным, что уносило доски, которыми мы облицовывали металлический каркас инсталляции. Плюс осадки и туман. Но в целом все это на руку объекту, которому еще предстоит пережить арктическую зиму. Постройка напоминает оставленный, нефункционирующий радар, направленный вглубь пустынного ландшафта. Это третий монумент в серии, который не отсылает к прошлому и ничего не увековечивает.