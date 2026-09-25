Обнаружили далеко за Полярным кругом (!) Монумент III, четырехметровую инсталляцию нижегородского художника Владимира Чернышёва.

«Объекту предстоит пережить арктическую зиму»
Монумент I, десакрализирующий идею памяти, появился в заброшенных садах Нижегородской области. В 2019-м покрытый гудроном обелиск вырос в центре полянки в окружении леса, привлекая внимание птиц, пчел и муравьев. В этих же местах в разные годы автор расположил еще 4 сайт-специфик-инсталляции: «Омут», «Остановка», «Замкнутый круг», «Замок» (вводя в заблуждение местных жителей внешней функциональностью и абсолютной бесполезностью). Монумент II из бетона и гудрона в прошлом году разместили в ленд-арт парке «Тужи» (Забайкалье), внешне объект напоминает менгир – простейший мегалит в виде грубо обработанного камня.
И вот теперь Баренцбург – поселок на норвежских островах Шпицберген, ближайшем к Северному полюсу обитаемом архипелаге на планете. Неподалеку от него на берегу Гренландского моря художник недавно установил Монумент III (ухо бога) в рамках первой художественно-научной экспедиции Арктик Биеннале (творческое плавание-исследование в арктических водах).
Владимир Чернышёв
художник
Это одна из самых непростых локаций, где мне когда-либо доводилось работать. Иногда ветер был настолько сильным, что уносило доски, которыми мы облицовывали металлический каркас инсталляции. Плюс осадки и туман. Но в целом все это на руку объекту, которому еще предстоит пережить арктическую зиму. Постройка напоминает оставленный, нефункционирующий радар, направленный вглубь пустынного ландшафта. Это третий монумент в серии, который не отсылает к прошлому и ничего не увековечивает.
Комментарии (0)