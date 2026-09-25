«Трактирная муха», бутылка Château Montrose и киндер-сюрприз из 19 века

Много вещей на выставке связаны с Нижегородской ярмаркой и местной жизнью: фотография трактира Журавлева, упаковка городецкого пряника и коробки от чая, пепельница, рекламирующая ламповые магазины Ивана Смирнова, порционная кастрюлька для пельменей. Обнаружили также старинные «прейс-куранты кушаньям», то есть меню нижегородских заведений: в гостинице Ермолаева, например, подавали скумбрию за 44 копейки.

Главный экспонат – яйцо-сюрпризница для сладостей в отличном состоянии из известной кондитерской Кемарского. Особое внимание бутылке из-под игристого Château Montrose – ее нашли на месте трактира Бубнова, а также приезжей вилке с гравировкой «Эрмитаж Оливье»: «Ресторан «Эрмитаж» в 70–80-е годы позапрошлого века гремел на всю Москву, и трудился в нём создатель известнейшего и особо любимого нами салата – Люсьен Оливье».