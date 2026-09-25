«Трактирная муха», бутылка Château Montrose и киндер-сюрприз из 19 века

В «Заповедных кварталах» открылась шкаф-выставка (!) «Кушать подано».
В старинном серванте – редкие экспонаты с нижегородских столов и трактиров позапрошлого столетия из собрания гастроэнтузиаста Юрия Попова. Он находит интересные предметы «вокруг еды» в антикварных салонах, на блошиных рынках и через других коллекционеров. Здесь и рюмочная передача (емкость для подачи рюмок), и пашотница фарфорового завода Гарднера – найти такую сейчас сложно, и уникальная хохломская ложка, которую использовали в качестве рекламы.
Много вещей на выставке связаны с Нижегородской ярмаркой и местной жизнью: фотография трактира Журавлева, упаковка городецкого пряника и коробки от чая, пепельница, рекламирующая ламповые магазины Ивана Смирнова, порционная кастрюлька для пельменей. Обнаружили также старинные «прейс-куранты кушаньям», то есть меню нижегородских заведений: в гостинице Ермолаева, например, подавали скумбрию за 44 копейки.
Главный экспонат – яйцо-сюрпризница для сладостей в отличном состоянии из известной кондитерской Кемарского. Особое внимание бутылке из-под игристого Château Montrose – ее нашли на месте трактира Бубнова, а также приезжей вилке с гравировкой «Эрмитаж Оливье»: «Ресторан «Эрмитаж» в 70–80-е годы позапрошлого века гремел на всю Москву, и трудился в нём создатель известнейшего и особо любимого нами салата – Люсьен Оливье».
Евгения Джабазян
Заместитель руководителя проекта «Заповедные кварталы» АСИРИСа
Главная идея выставки – вещи с особенными историями. Часть выставленных предметов нужны для декора, например, небольшие антикварные литографии. Формат уникален: это шкаф-выставка в пространстве усадьбы, сменные экспозиции от коллекционеров. Проект получает интересный контент, а коллекционеры – возможность показать свои сокровища.
Часть экспозиции посвящена вышедшим из широкого обихода предметам: тут можно найти мастикатор, специальный прибор для разминания пищи, щипцы для сахара, которым кололи сахарные головы и брали кусочки из сахарницы (как было положено этикетом), а также «трактирную муху» – подобные маленькие рюмочки появились с указом Петра I, по которому каждому гостю полагался велком-дринк, чтобы завлечь посетителя в заведение. Боясь разориться от такой инициативы, изобретательные трактирщики придумали разливать бесплатное угощение в совсем крохотные рюмки объемом не больше столовой ложки.
Когда: с пятница по воскресенье (12.00 –19.30)
Где: Усадьба Гусевых, 2 этаж, Славянская, 4.
0+
Фото: Анастасия Волкова
Комментарии (0)