Систематизированные чудища, трейлер к несуществующему фильму и святое моноколесо

Художник-синестет Катя Рыблова покажет серию видео-эссе о цвете: «Красный» 2025, «Синий» 2025, «Розовый» 2026. Объясняя значение цвета, автор делится личными переживаниями и ассоциациями, связанными с конкретным оттенком. Красный – выход из депрессивного состояния и пересборка себя. Синий – проживание чувства тревоги, возможность успокаиваться и доверять миру. Розовый – принятие своей уязвимости, безопасность и бережное отношение к себе.

Междисциплинарная художница (живопись, рисунок, керамика, скульптура, текстиль, видео и анимация) Настя Кесс представит две серии работ: «Неопознанные объекты» и «Образы пустоты» (2025–2026).