Систематизированные чудища, трейлер к несуществующему фильму и святое моноколесо

Что покажут нижегородские художники на ярмарке молодого искусства blazar.
На blazar, официальном сателлите крупнейшего в стране арт-маркета Cosmoscow, в этом году заявлено около 160 независимых художников, дизайнеров и галерей. Из наших едет исследователь хтонического и глубинного (во многих смыслах) Даня Пирогов с новыми существами из своего бестиария – представит серию фанерных объектов «Систематика чудищ, птиц и ритуальной посуды».
БУДУЩЕЕ/FUTURO везет новые работы двух авторов – оба критикуют влияние мейнстрима на умы и социальные институты. Художник Алексей Громов (его выставку Doll’s Dream/На плечах слепых гигантов показывали в начале 2026 года в филиале пространства на Винзаводе) сделает это с помощью инсталляции-реликвария (!) с тиражными скульптурами и настенными объектами из алюминия. Например, моноколесо автор предлагает рассматривать как объект культа вымышленной цивилизации. К несуществующему обращается и сосед по стенду – Антон Селиванов с трехминутным авангардистским трейлером «Истерия» (2026) к драматической киноленте (то, что ее не было в реальности «не умаляет тех манипулятивных страстей, что заложены в видео-форму трейлера, построенного по всем канонам киноиндустрии»)
Алексей Громов задается вопросом, насколько алгоритмы соцсетей способны вызывать ажиотаж вокруг порой абсурдных вещей, превращая их в атрибут социальной принадлежности, символ эпохи, а впоследствии в предмет коллекционирования. Трейлер как художественная форма для видео-арта позволяет Антону Селиванову говорить о том, как в современной культуре функционирует массовый аффект.
Художник-синестет Катя Рыблова покажет серию видео-эссе о цвете: «Красный» 2025, «Синий» 2025, «Розовый» 2026. Объясняя значение цвета, автор делится личными переживаниями и ассоциациями, связанными с конкретным оттенком. Красный – выход из депрессивного состояния и пересборка себя. Синий – проживание чувства тревоги, возможность успокаиваться и доверять миру. Розовый – принятие своей уязвимости, безопасность и бережное отношение к себе.
Междисциплинарная художница (живопись, рисунок, керамика, скульптура, текстиль, видео и анимация) Настя Кесс представит две серии работ: «Неопознанные объекты» и «Образы пустоты» (2025–2026).
Настя Кесс
художница
Первая родилась из размышлений о флоре, растущей в иных мирах. Вторая исследует буддийскую концепцию анатты – «не-я» – как способ осмысления современной идентичности в цифровую эпоху. Маска здесь служит центральной метафорой, ставя под сомнение иллюзию постоянного «я» среди социальных ролей и онлайн-персонажей. В своей практике я создаю не столько отдельные произведения, сколько целые миры, в которые приглашаю зрителя. Каждый проект становится самостоятельной локацией – пространством, где можно обойти объекты и даже прикоснуться к ним. Чтобы лучше понимать окружающий мир, я с детства начала рисовать, создавая множество зарисовок природы и её деталей, людей и наблюдаемых событий. Для меня это всегда было процессом медитации – способом глубже погружаться в тему.
Когда: 24-27 сентября
Где: Москва, Зубовский бульвар, 2, корпус 1
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