Кусама и точка

Идем на лекцию музейного педагога и культуролога Риммы Газе о матери поп-арта Яёи Кусама (одна из самых успешных художниц в мире ушла из жизни в середине августа).
Стиль и метод «королевы горошка» – это бесчисленные точки, повторяющиеся узоры, зеркальные лабиринты и знаменитые тыквы. Последние полвека Кусама добровольно жила и плодотворно творила в психиатрической клинике (неподалеку у нее была своя мастерская). Художница скончалась 14 августа этого года в возрасте 97 лет, ни на день не переставая заниматься искусством, балансируя на грани между безумием и гениальностью.
С самого раннего детства из-за деспотичной матери Кусама страдала от тяжелых зрительных и слуховых галлюцинаций: ей казалось, что поля цветов говорят с ней, а узоры на тканях начинают пульсировать, угрожая поглотить ее целиком. Чтобы остановить это навязчивое преследование, она переносила увиденное на бумагу, поэтому знаменитый горошек и бесконечные сетки – не художественный прием, а защитный ритуал, позволяющий «запечатать» хаос внутри себя. Если горошек у Кусамы – символ универсального единства и уничтожения «я», то тыква – это своего рода автопортрет.
Кусама стала одним из лидеров американского авангардного движения и прародительницей минимализма, известная своей живописью, коллажами, мягкими скульптурами, инсталляциями и скандальными перформансами (в 1968-м она и несколько участников вышли на Бруклинский мост в Нью-Йорке, демонстрируя красные горошины на обнаженных телах). Она предвосхитила поп-арт, опередив Энди Уорхола с идеей бесконечного тиражирования, и возглавляла рейтинг самых дорогих из ныне живущих художниц.
Римма Газе
Творчество Яёи Кусамы – это одновременно исповедь и манифест, где личная травма становится универсальным художественным языком. Ее ключевые работы держатся на трех идеях: повторение, растворение и бесконечность. И в каждой серии она находит новый способ их выразить. «Бесконечные сети» – это попытка зафиксировать галлюцинацию: монотонный узор из петель буквально «съедает» холст, стирая границы между картиной и пространством. Здесь нет центра, нет начала и конца – только гипнотический ритм, который одновременно успокаивает и дезориентирует. «Зеркальные комнаты» – самый узнаваемый формат Кусамы. Зеркала умножают объекты и самого зрителя до бесконечности, и человек перестает быть отдельным наблюдателем: он становится частью узора.
Коллаборация Louis Vuitton и Яёи Кусамы – один из самых ярких примеров того, как современное искусство встречается с люксовым брендом. Первая масштабная серия вышла в 2012 году: горошек Яёи покрыл сумки, аксессуары, витрины магазинов по всему миру. Эта серия помогла зрителям заново увидеть художницу, которая на тот момент была известна скорее искусствоведческому сообществу. И мы в том числе посмотрим, как художники создают пространства для зрителя, где можно быть соавтором, а не просто пассивным наблюдателем.
Когда: 15 сентября в 18:30 и 17 сентября в 19:30
Где: Кинофактура, Варварская, 32
16+
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