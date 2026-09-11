Кусама и точка

С самого раннего детства из-за деспотичной матери Кусама страдала от тяжелых зрительных и слуховых галлюцинаций: ей казалось, что поля цветов говорят с ней, а узоры на тканях начинают пульсировать, угрожая поглотить ее целиком. Чтобы остановить это навязчивое преследование, она переносила увиденное на бумагу, поэтому знаменитый горошек и бесконечные сетки – не художественный прием, а защитный ритуал, позволяющий «запечатать» хаос внутри себя. Если горошек у Кусамы – символ универсального единства и уничтожения «я», то тыква – это своего рода автопортрет.

Кусама стала одним из лидеров американского авангардного движения и прародительницей минимализма, известная своей живописью, коллажами, мягкими скульптурами, инсталляциями и скандальными перформансами (в 1968-м она и несколько участников вышли на Бруклинский мост в Нью-Йорке, демонстрируя красные горошины на обнаженных телах). Она предвосхитила поп-арт, опередив Энди Уорхола с идеей бесконечного тиражирования, и возглавляла рейтинг самых дорогих из ныне живущих художниц.