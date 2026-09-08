Работы 18 нижегородских авторов покажут на выставке «Системная сборка» в Париже. 

В выставке три части. Про «восприятие места» расскажут, например, фотографическое полотно «Сколько ягод – столько и женщин» Провмызы (лауреаты нашей премии «ТОП50») и абстрактное монохромное письмо Евгении Тут. А Полина Стриж покажет работы из проекта «Железный дом» (о домашнем насилии): серия фарфоровых алтарей, сам дом без окон и дверей, с лежащими перед ним ягнятами из керамики (в натуральную величину!) «спящими, уставшими, немного деформированными, словно покусанные кем-то ушедшим».

Стрит-арт (вторая часть) представлен преимущественно новым поколением художников. Лев Кайс (автор городских сайт-специфик инсталляций и ассамбляжей) решил увековечить в «Алтаре уличного искусства» ритуал, знакомый каждому граффити-художнику: «встряхнуть, распылить, продуть». Evsti Bomse, для которого город – модель мира и поле для наблюдения, создал в «Книге жизни» свой мегаполис, показывая его официальную и маргинальную стороны.