Работы 18 нижегородских авторов покажут на выставке «Системная сборка» в Париже.
Так называется цикл выставочных проектов московской галереи «Триумф». С 2023 года организаторы объединяют в одном пространстве художников из определенного региона. В парижскую экспозицию «Системная сборка. Нижний Новгород» войдут работы независимых художников и резидентов институций (галерей БУДУЩЕЕ/FUTURO и «9Б», Терминала А и студии «Тихая»). Всего около 40 экспонатов: живопись, графика, текстильные объекты, керамика и инсталляции.
В выставке три части. Про «восприятие места» расскажут, например, фотографическое полотно «Сколько ягод – столько и женщин» Провмызы (лауреаты нашей премии «ТОП50») и абстрактное монохромное письмо Евгении Тут. А Полина Стриж покажет работы из проекта «Железный дом» (о домашнем насилии): серия фарфоровых алтарей, сам дом без окон и дверей, с лежащими перед ним ягнятами из керамики (в натуральную величину!) «спящими, уставшими, немного деформированными, словно покусанные кем-то ушедшим».
Стрит-арт (вторая часть) представлен преимущественно новым поколением художников. Лев Кайс (автор городских сайт-специфик инсталляций и ассамбляжей) решил увековечить в «Алтаре уличного искусства» ритуал, знакомый каждому граффити-художнику: «встряхнуть, распылить, продуть». Evsti Bomse, для которого город – модель мира и поле для наблюдения, создал в «Книге жизни» свой мегаполис, показывая его официальную и маргинальную стороны.
Доминантой пространства фойе (заключительной части экспозиции) станет масштабная деревянная инсталляция «Алтарь» (2,7х5,4 м) Андрея Оленева, напоминающая средневековые складни. Освещать пространство будет уличный фонарь, в который мастер мистического реализма спрятал окно с геранью и уютными занавесками. Здесь же расположатся хтонические работы из персонального проекта Дани Пирогова «Дикое подземное»:
Даня Пирогов
Художник
Это объекты, в которых встречаются бетон и фанера: один – более долговечный материал, другой – временный, хрупкий. В своей практике я исследую границу, как и в каком виде встречаются сакральное и профанное. Я рассуждаю о природе сакрального: может ли из, казалось бы, столь функционального материала, как фанера или бетон, быть создан объект ритуального и сакрального толка. Также для меня важны инверсионные пространства – пустоты внутри плотной материи. Например, в бетонной работе есть полость, а работа из фанеры полностью пустая внутри.
Когда: 11 сентября – 1 ноября
Где: Российский духовно-культурный православный центр, 1 набережная Бранли, Париж
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