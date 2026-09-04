Ночная экскурсия по старинному особняку, балетные перформансы в музее, «невидимый хор» и лекция о Бэнкси (c мастер-классом по граффити)

Например, НГХМ в коллаборации с Театром оперы и балета, филармонией и Нижегородским театром кукол устраивают серию перформативных представлений (на большинство нужна регистрация). В Доме Сироткина покажут пролог из алхимической постановки «Доктор Фауст» (в ней впервые задействованы сразу 10 крупных паркетных кукол). Мефистофель в зале зарубежного искусства будет искать ответ на вопрос: «Что человек готов отдать за бессмертие?». Здесь же солисты Оперного сыграют барочное пастиччо «Орфей и Эвридика». Хореографией балета «Пиковая дама» «дополнят» живописные полотна в Доме губернатора, а «Невидимый хор» Нижегородской филармонии «спрячется» среди посетителей выставки.

В «Кладовке» прочитают пьесу Александра Володина «Старшая сестра» под аккомпанемент виниловых пластинок. Их же услышим и во дворе Усадьбы Рукавишниковых на вечере граммофонной музыки, где солист Мариинского театра Дмитрий Григорьев (бас) исполнит арии и песни из репертуара Федора Шаляпина.

Русский музей фотографии и ТЮЗ объединятся для спектакля-экскурсии «В гостях у Дмитриева». Гости попробуют себя в роли киноактеров и узнают профессиональные секреты нижегородского фотографа, основателя российской фотожурналистики Максима Дмитриева (а еще сами напечатают фотографии со стеклянных негативов в музейной фотолаборатории). Во дворе Арсенала тем временем посмотрим работы легендарного Бэнкси – таинственного стрит-арт художника родом из Англии, и уточним на лекции масштаб гениальности его творчества (свободное посещение).