Ночная экскурсия по старинному особняку, балетные перформансы в музее, «невидимый хор» и лекция о Бэнкси (c мастер-классом по граффити)

В Нижнем пройдет первый (!) в России фестиваль «Медиамузей».
Программу проекта делят на два направления: музейщики (среди участников гендиректор Третьяковки Ольга Галактионова!) отправятся на семинары и лекции, а зрители – на спектакли и мастер-классы.
Например, НГХМ в коллаборации с Театром оперы и балета, филармонией и Нижегородским театром кукол устраивают серию перформативных представлений (на большинство нужна регистрация). В Доме Сироткина покажут пролог из алхимической постановки «Доктор Фауст» (в ней впервые задействованы сразу 10 крупных паркетных кукол). Мефистофель в зале зарубежного искусства будет искать ответ на вопрос: «Что человек готов отдать за бессмертие?». Здесь же солисты Оперного сыграют барочное пастиччо «Орфей и Эвридика». Хореографией балета «Пиковая дама» «дополнят» живописные полотна в Доме губернатора, а «Невидимый хор» Нижегородской филармонии «спрячется» среди посетителей выставки.
В «Кладовке» прочитают пьесу Александра Володина «Старшая сестра» под аккомпанемент виниловых пластинок. Их же услышим и во дворе Усадьбы Рукавишниковых на вечере граммофонной музыки, где солист Мариинского театра Дмитрий Григорьев (бас) исполнит арии и песни из репертуара Федора Шаляпина.
Русский музей фотографии и ТЮЗ объединятся для спектакля-экскурсии «В гостях у Дмитриева». Гости попробуют себя в роли киноактеров и узнают профессиональные секреты нижегородского фотографа, основателя российской фотожурналистики Максима Дмитриева (а еще сами напечатают фотографии со стеклянных негативов в музейной фотолаборатории). Во дворе Арсенала тем временем посмотрим работы легендарного Бэнкси – таинственного стрит-арт художника родом из Англии, и уточним на лекции масштаб гениальности его творчества (свободное посещение).
Мы обсудим, что такое стрит- и паблик-арт, и сразу же применим знания на практике: оставим тэги на стенах домов из картона (участники события своими руками создадут целый город), попробуем себя в граффити и создадим скульптуры, которые разместим в городских пространствах.
«Заповедные кварталы» АСИРИСа ждут на выставку «18-96» в Культурном центре Короленко, 18 (вход свободный), посвященную Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года. Посетитель-путешественник с помощью экспонатов (фотографии, путеводитель по городу, билет на фуникулер, сувенирные открытки с видами выставки) узнает, что посмотреть, куда сходить, где прогуляться в Нижнем рубежа 19-20 веков.
Денис Володькин
автор концепции и куратор проекта
Мы смотрим на город и события прошлого из тихой домашней обстановки Трёхсвятского квартала. Вешалка при входе, саквояжи, путеводители и чемоданы помогают настроиться на нужную интонацию. Все пространство комнаты становится капсулой времени, наполненной артефактами и запечатленными в этих фотографиях образами своей эпохи.
Вечером можно заглянуть в соседний дом крестьянки Щелухиной (№ 17) на экскурсию в темноте «Ночные гости». Изучим обстановку столетнего памятника архитектуры, включая кабинет, чердак и спальню хозяйки под мистические истории. А еще обещают диджей-сет в арке, ведущей во дворик Нижегородского филиала Болдинского музея.
Когда: с 8 по 12 сентября
Где: музеи города
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