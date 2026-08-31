Это нам надо: рассматриваем набор метафорических открыток художника (и лауреата ТОП50 2026!) Андрея Оленева

художник

Я вообще очень люблю иллюстрацию: для меня это прямо отдушина, помимо живописи или других занятий искусством. Расскажу о двух сюжетах из новой серии подробнее. Первая – с образом дерева, подточенного топором. Но если посмотреть с другой стороны, увидим, что этот же самый топор теперь подпирает дерево, которое едва держится. Для меня здесь есть ощущение замкнутого круга: то, что в один момент становится причиной нашего разрушения, в другой может оказаться опорой. То есть сила, которая одновременно может быть и источником проблемы, и тем, что помогает с ней справиться. Вторая иллюстрация – с деревянным мостом, который соединяет два окна в хрущевках, стоящих друг напротив друга. Здесь мне хотелось передать связь между людьми. Казалось бы, люди находятся совсем рядом, буквально друг напротив друга, но даже между ними иногда возникает огромное расстояние. И тогда приходится самостоятельно строить мост, пусть он будет неидеальным, шатким, но он все равно позволяет перебраться на другую сторону. Для меня это про попытку найти понимание и сохранить связь, даже когда сделать это совсем непросто.