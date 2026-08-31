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Искусство

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Это нам надо: рассматриваем набор метафорических открыток художника (и лауреата ТОП50 2026!) Андрея Оленева

Внутри 8 привычных открыток, одна складная (триптих) и «вымышленный инструктаж» (там все предельно нечитаемо, как и задумывал автор). Сюжеты понятны и в то же время сюрреалистичны: на одной человек блуждает в тумане со стремянкой наперевес, на другой изучает карту облачного мегаполиса, на третьей изображен мостик между двумя балконами.

Название набора «На связи» говорит о попытке установить контакт с людьми, миром или собой. Все иллюстрации Андрей придумал специально для этой коллекции: «Это издание, которое можно не просто посмотреть, а исследовать, находить связи, считывать метафоры и самому достраивать историю». Это не первый диалог художника с образным мышлением зрителя, в прошлом были настольные игры, в том числе с метафорическими картами (такие используют психологи для работы с бессознательным).

Андрей Оленев

художник

Я вообще очень люблю иллюстрацию: для меня это прямо отдушина, помимо живописи или других занятий искусством. Расскажу о двух сюжетах из новой серии подробнее. Первая – с образом дерева, подточенного топором. Но если посмотреть с другой стороны, увидим, что этот же самый топор теперь подпирает дерево, которое едва держится. Для меня здесь есть ощущение замкнутого круга: то, что в один момент становится причиной нашего разрушения, в другой может оказаться опорой. То есть сила, которая одновременно может быть и источником проблемы, и тем, что помогает с ней справиться. Вторая иллюстрация – с деревянным мостом, который соединяет два окна в хрущевках, стоящих друг напротив друга. Здесь мне хотелось передать связь между людьми. Казалось бы, люди находятся совсем рядом, буквально друг напротив друга, но даже между ними иногда возникает огромное расстояние. И тогда приходится самостоятельно строить мост, пусть он будет неидеальным, шатким, но он все равно позволяет перебраться на другую сторону. Для меня это про попытку найти понимание и сохранить связь, даже когда сделать это совсем непросто.

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