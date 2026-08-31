В Петербурге открылась выставка уличных художников из Нижнего, посвященная изменениям в городском ландшафте

«Реновация» – финальная часть трилогии выставок «Стрит-арт хранения» и «АЙКИ АРТ» о локальных сценах уличного искусства в России. Это проект о преобразовании городских пространств и «неизбежных противоречиях, которые возникают при наступлении современного города на исторические ландшафты». Пик рефлексии по этому поводу, как говорят организаторы, случился в двух «стрит-арт столицах» России: Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
20 из 26 (!) работ экспозиции нижегородских авторов: Андрея Оленева, Веры Ширдиной, Владимира Чернышёва, Лены Лисицы, Никиты Nomerz, Никиты Мера, Никиты Этогде, Синего Карандаша и Lovemarket.
Семен Некрасов
куратор Стрит-арт хранения, искусствовед, краевед, преподаватель НИУ ВШЭ
Уличные художники – особенные свидетели урбанистических перемен, которые одновременно инициируют эти изменения и становятся их летописцами. Они тактильно связаны с фактурой города. Авторы отображают боль от утраты “своих” стен, фиксируют эйфорию от появления новых городских объектов, отражают контрасты между природой и урбанистическими достижениями, рефлексируют общую историю развития локальной архитектуры.
Среди экспонатов, например, обнаружили замок без адреса Владимира Чернышёва, дворы и дома Андрея Оленева и синюю птицу Веры Ширдиной (когда-то эта работа висела на яблоне в квартале «Красный просвещенец»). Хрупкое «Уличное [искусство]» Никиты Nomerz – «кусок обвалившегося камня/стены с текстом “искусство”». А еще диптих Лены Лисицы «Последнее прикосновение к любви» на оконных фрамугах: пожилой мужчина протягивает руку с одуванчиком (метафора хрупкости и скоротечности жизни) к могиле жены.
Семен Некрасов
куратор Стрит-арт хранения, искусствовед, краевед, преподаватель НИУ ВШЭ
В работе «Змий», входящей в серию «Чертово колесо», художник Никита Мера обращается к теме уничтожения культурного наследия. В отличие от других картин серии, где речь идет о Нижнем Новгороде, здесь в центре – древнерусское зодчество. Прототипом изображенной церкви стала сгоревшая церковь в Кондопоге. Воплощением разрушительных сил становится черный змий, выполненный широкой линией из баллончика. Работа создает контраст между детализированным фоном и обобщенным образом чудовища, а свечение от пожара парадоксально читается как свет, исходящий от самого здания. Как говорит автор, «Чертово колесо» – это круг жизни и смерти, бесконечный цикл, в который вписаны уничтожение культурного наследия и смена эпох. Серия из девяти работ создавалась в 2020–2021 годах и впервые была показана на одноименной выставке в заброшенном здании.
Когда: до 11 октября
Где: Пространство «Авеню на Карповке», Санкт-Петербург, Даля, 10
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