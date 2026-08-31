В Петербурге открылась выставка уличных художников из Нижнего, посвященная изменениям в городском ландшафте

куратор Стрит-арт хранения, искусствовед, краевед, преподаватель НИУ ВШЭ

В работе «Змий», входящей в серию «Чертово колесо», художник Никита Мера обращается к теме уничтожения культурного наследия. В отличие от других картин серии, где речь идет о Нижнем Новгороде, здесь в центре – древнерусское зодчество. Прототипом изображенной церкви стала сгоревшая церковь в Кондопоге. Воплощением разрушительных сил становится черный змий, выполненный широкой линией из баллончика. Работа создает контраст между детализированным фоном и обобщенным образом чудовища, а свечение от пожара парадоксально читается как свет, исходящий от самого здания. Как говорит автор, «Чертово колесо» – это круг жизни и смерти, бесконечный цикл, в который вписаны уничтожение культурного наследия и смена эпох. Серия из девяти работ создавалась в 2020–2021 годах и впервые была показана на одноименной выставке в заброшенном здании.