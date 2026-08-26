Ностальгия и саспенс Владимира Чернышева, одеяла и подушки (которые не ждут ребят) Антона Морокова и движение времени на фото Дмитрия Закунова

Узнали, кто (и с чем) будет представлять Нижний на ярмарке современного искусства Cosmoscow (крупнейшей в стране).
В этом году ожидается участие 108 институций (всего 190 заявок – рекорд ярмарки) и 113 стендов. Галерея 9Б отправит работы Димы Кадынцева, Стаса Scheme и Людмилы Крутиковой. У последней это будут керамические скульптуры, например, композиция «Жилой фонд» из «кирпичиков» панельных домов и «Подвижное равновесие», в которой угадывается башня из стульев.
От студии «Тихая» едет Антон Мороков со своей инсталляцией «Утренняя тишина», созданной полностью из металла.
Легкие и воздушные предметы, которые раньше должны были сохранять тепло и обеспечивать комфорт, вдруг наполнились тяжестью и холодом. Опустевшая и незаправленная кровать, выполненная в металле и размещенная на стене, тихо приглашает вернуться в прошлый сладкий сон и, вместе с тем, бескомпромиссно отталкивает своей твердостью, превращая убежище в памятник недосягаемому покою.
Резиденты галереи БУДУЩЕЕ/FUTURO (их стенд признан лучшим в прошлом году!) – Семен Галинов, Павел Гришин, Сергей Карев и Леонид Костин – специально для Cosmoscow создали масштабные живописные работы, экспонируемые в формате выставки одной картины.
Концепция стенда с ежедневной переэкспозицией позволяет показать четыре разных высказывания в рамках одного медиума. Семен Галинов в своих холстах перерабатывает личный сюжет, связанный со знакомыми автору людьми, в монументальный архитипический образ. В работе Павла Гришина символический, кинематографичный сюжет усиливается благодаря сложной игре цвета и фактуры красочного слоя. Сергей Карев представит живопись в виде инсталляции, разобранный на куски мир, в просветах и разрывах которого можно найти нечто большее, чем дано на поверхности. У Леонида Костина мы увидим технологическое исследование живописи: акцент в его работе будет на процессе производства, а не на самом полотне.
В работах художницы Ники Хахаевой из Школы дизайна НИУ ВШЭ физическая реальность все теснее переплетается с цифровой оптикой. На ярмарке она покажет серию картин «Городской паттерн». Мегаполис в них существует по логике видеоигры: человек движется по заданным маршрутам, словно персонаж внутри алгоритма, и главный вопрос: можно ли выйти из бесконечного цикла?
Нижегородских авторов можно будет также найти на стендах трех московских галерей. Художник-хронофотограф Дмитрий Закунов (159F Gallery) продемонстрирует движение времени через скрытую пластику человеческого тела (снятые на длинной выдержке кадры – что-то из области снов, галлюцинаций и бессознательного). Также посмотрим ностальгическую графику Анны Лагеды (E.K.ArtBureau). А еще готический подсвечник и картины с нотками саспенса звездочета и зодчего Владимира Чернышёва (Artwin Gallery).
Когда: с 4 по 6 сентября 2026 года
Где: «Тимирязев Центр», Москва, Верхняя аллея, 6с1
от 6+
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