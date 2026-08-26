Ностальгия и саспенс Владимира Чернышева, одеяла и подушки (которые не ждут ребят) Антона Морокова и движение времени на фото Дмитрия Закунова

В работах художницы Ники Хахаевой из Школы дизайна НИУ ВШЭ физическая реальность все теснее переплетается с цифровой оптикой. На ярмарке она покажет серию картин «Городской паттерн». Мегаполис в них существует по логике видеоигры: человек движется по заданным маршрутам, словно персонаж внутри алгоритма, и главный вопрос: можно ли выйти из бесконечного цикла?

Нижегородских авторов можно будет также найти на стендах трех московских галерей. Художник-хронофотограф Дмитрий Закунов (159F Gallery) продемонстрирует движение времени через скрытую пластику человеческого тела (снятые на длинной выдержке кадры – что-то из области снов, галлюцинаций и бессознательного). Также посмотрим ностальгическую графику Анны Лагеды (E.K.ArtBureau). А еще готический подсвечник и картины с нотками саспенса звездочета и зодчего Владимира Чернышёва (Artwin Gallery).

Когда: с 4 по 6 сентября 2026 года

Где: «Тимирязев Центр», Москва, Верхняя аллея, 6с1

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