Знакомьтесь, новый талисман Нижнего

Это такие мифические существа с оленьими рожками, альтернативный символ города. Некоторые из них очень добродушные. Их, даже нарисованных, могут увидеть только люди, обладающие определенными магическими способностями. Обычные увидят просто пустые места или белые листочки. Эти «чебурашки» любят крутиться возле башен. Маскот-серия написана вручную карандашами, цветной тушью, перьевой ручкой и после заламинирована. На пририсовывание рогов еще в юные годы меня вдохновил герб Нижегородской области. С тех пор я создал тысячи таких работ. Проект рассчитан на обывателя, который хочет купить картину, потратив очень немного денег – благотворительная акция, можно так сказать. Так уж исторически сложилось, что на Покровке стоят художники со своими картинами, уличные музыканты с гитарами и я со своими «Роготипами».