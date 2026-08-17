Знакомьтесь, новый талисман Нижнего

Журналист, токарь, переизобретатель открытки и городская легенда Максим Алёшин обнаружил в Кремле пушистых великанов.
В новой маскот-серии НЕхудожника, НЕписателя, НЕграфика 34 рисунка формата А5. На них новые «Роготипы», персонажи, родственные оленю с герба Нижегородской области. Рога официального животного автор приделывает на всякий случай почти всем своим героям – от мечтательных котов до Киану Ривза. Его работы пестрыми гирляндами периодически висят на фальш-фасаде одного из домов на Большой Покровской (напротив бывшего кинотеатра «Октябрь»).
На этом независимом маркете–выставке можно найти оригинальную графику передвижника (не копии, не принты!). К о Дню города доктор Алешин придумал (впрочем, степень вымысла до конца неизвестна) обаятельных лохматых великанов, обитающих преимущественно в Кремле. Как они называются, чем занимаются и стоит ли их опасаться – науке еще предстоит выяснить, впрочем, даже самому автору это пока неизвестно.
Максим Алёшин
Это такие мифические существа с оленьими рожками, альтернативный символ города. Некоторые из них очень добродушные. Их, даже нарисованных, могут увидеть только люди, обладающие определенными магическими способностями. Обычные увидят просто пустые места или белые листочки. Эти «чебурашки» любят крутиться возле башен. Маскот-серия написана вручную карандашами, цветной тушью, перьевой ручкой и после заламинирована. На пририсовывание рогов еще в юные годы меня вдохновил герб Нижегородской области. С тех пор я создал тысячи таких работ. Проект рассчитан на обывателя, который хочет купить картину, потратив очень немного денег – благотворительная акция, можно так сказать. Так уж исторически сложилось, что на Покровке стоят художники со своими картинами, уличные музыканты с гитарами и я со своими «Роготипами».
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