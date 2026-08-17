В ЦЕХе * – космос!

Выставку открывает Everything – поэтичная инсталляция, которая обращается к началу всего: рождению света, пространства и времени. Запечатленные химические реакции превращаются в метафору Большого взрыва, а масштабный LED-экран и объемный саундтрек делают момент сотворения мира почти физически ощутимым.

Во втором находим работу Alpha 1/137, вдохновленную одной из главных физических констант, отвечающей за взаимодействие света и материи. Автор пытается приблизиться к визуализации невидимой архитектуре реальности.

В третьем зале представлена инсталляция Luminance × Resonance – два LED-экрана, расположенные друг напротив друга. Один показывает движение звезд, другой – вибрации и скрытую структуру материи, а между ними остается место наблюдателю, который включается в этот диалог.