В ЦЕХе * – космос!

Открыли масштабную выставку медиахудожника Тома Ванза, объединяющего в своих работах науку, искусство, кинематограф, макро- и микромиры.
Для французского визионера этот проект стал первым выставочным высказыванием в России. Участник ассоциации 36 degrés (занимается популяризацией цифрового искусства, мультимедиа и электронной музыки во Франции) с 2014 года исследует космические процессы, создавая визуальные полотна вселенского масштаба с помощью пигментов, чернил и химических реакций.
Выставку открывает Everything – поэтичная инсталляция, которая обращается к началу всего: рождению света, пространства и времени. Запечатленные химические реакции превращаются в метафору Большого взрыва, а масштабный LED-экран и объемный саундтрек делают момент сотворения мира почти физически ощутимым.
Во втором находим работу Alpha 1/137, вдохновленную одной из главных физических констант, отвечающей за взаимодействие света и материи. Автор пытается приблизиться к визуализации невидимой архитектуре реальности.
В третьем зале представлена инсталляция Luminance × Resonance – два LED-экрана, расположенные друг напротив друга. Один показывает движение звезд, другой – вибрации и скрытую структуру материи, а между ними остается место наблюдателю, который включается в этот диалог.
Завершаем путешествие (а точнее, возвращаемся к его началу) с работой Verse – это история о бесконечном цикле рождения и смерти. По замыслу автора, взрывы сверхновых, искривление пространства и распад материи становятся отправной точкой для нового пути.
куратор проекта
Для Тома это действительно очень важный проект, ведь он представляет собой своего рода обобщение всего его творчества за почти 12 лет исследования связей между макрокосмическим миром, то есть Вселенной, и микроскопическим. Я считаю, что это невероятно интересно – получить возможность исследовать такие полярные масштабы. Тома показывает, что между ними очень много общего. Здесь много сходств с тем, что можно наблюдать в природе: например, фракталы встречаются в кристаллах, но их можно увидеть и у деревьев. Все это предстает в некоем единстве, чтобы мы могли провести собственное исследование Вселенной и задуматься о том, какое место мы занимаем в ней. Здесь у нас есть все возможности представить себя звездой, кружащей вокруг выставки – как будто каждый из нас часть этого небесного хоровода, и все вместе мы включаемся в строительство мироздания. Атом, планета – неважно, в каком обличии вы совершите это путешествие, на самом деле, это практически одно и то же, потому что масштаб не имеет значения – важно, что все это создает природа, и все неразрывно связано друг с другом.
Когда: 14 августа – 18 октября
Где: ЦЕХ *, Варварская, 32
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