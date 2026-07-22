«После мяса, зелени и тому подобного в холодцах остаются лакуны, как после людей в Помпеях»

Эпоксидная смола, которой я заливал мои холодцы, не дает стопроцентного эффекта консервации. Но съедобная часть ингредиентов пока не подвергается изменениям. Эта история гораздо более долгая, может быть, 5–10 лет займет. Там другие бактерии, другой воздух внутри. Они не тухнут, не пахнут, они просто пропадают потихоньку, тлеют и пропадают. После мяса, зелени и тому подобного остаются лакуны в форме этих продуктов. Как после людей в Помпеях. Или, например, как в горной породе проявляются всякие моллюски и раковины на срезе. И это не баг, а, наоборот, индивидуальность. То есть коллекционер, например, приобретая такой холодец, получает возможность следить не только за формой, но и за временем.

В блюда у меня еще вмонтированы найденные случайным образом фотографии. Семейные, неловкие, иногда смазанные, но откровенные. И некоторыми они воспринимаются даже как некая форма антропофагии. Знаете, когда мы друг друга в семье иногда едим, выедаем, что называется, ложечкой. Внутри проекта две серии. Одна – это, собственно, холодцы в разных вариациях. Вторая – «Мадленки Пруста». Это полуофициальный термин, обозначающий какое-то яркое ностальгическое переживание, вызванное запахом, цветом – чем угодно. Для определения этого ощущения Марсель Пруст ввел такой термин, потому что конкретно у него подобные воспоминания вызывал вкус мадленок, печений в виде раковин. И в этой серии у меня собраны предметы, которые имитируют разные блюда в посуде: чашки с чаем, кувшин с самодельным компотом. Вся эта посуда – как твои родственники, которые много лет с тобой, но с которыми у тебя уже давно нет эмоциональной связи.

Проект называется «Вещи, которые приносят счастье», и это, конечно, дуальное название. Среди этих вещей явно нельзя найти счастье, но можно увидеть, как люди пытаются его обрести. Алкоголь в меру может расслабить, раскрепостить, подарить приятные моменты, но важно не перебрать. То же самое и с ностальгией, с домом, которого не было, где ты принимаешь желаемое за действительное. С одной стороны, желание заглядывать в свое прошлое, искать там какие-то ответы – вневременная история. С другой – это определенные ориентиры для человека, на которые он может опереться, чтобы не быть унесенным в открытый космос современности.