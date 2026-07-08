«Дворы Нижнего – мое главное вдохновение»

В прошлом году у меня появилась самая большая моя картина. Писал ее специально для групповой выставки на открытие ROBINEAU ART Gallery. Я люблю большие форматы, хоть и не всегда с ними удобно, особенно в части хранения. И я сделал очень такую душевную нижегородскую работу с домами на Большой Печерской. Мне очень нравится это место. Там главный герой сидит на домах, как на корабле, и плывет по реке навстречу свету, будто везет с собой родной дом – не стены и крыши, а память и чувства, которые остаются с ним, куда бы он ни отправился.

Я до сих пор занимаюсь стрит-артом, потому что в галерее ты не получишь столько разнообразных фидбэков. Это моментальная обратная связь от прохожих, которые могут что-то крикнуть тебе, а может быть, даже и поболтать какое-то время с тобой. Мне нравится это живое, близкое и очень концентрированное общение. Такой эмоциональный буст дают, конечно, только уличные практики. Галереи хороши почти полной свободой действий. Там ты создаешь то, что тебе реально интересно. В уличном искусстве все-таки есть определенная самоцензура. То есть я всегда думаю о том, как будут реагировать на рисунок люди, каждый день идущие мимо на работу. Я всегда забочусь о том, чтобы «стенка» была, что называется, универсальной, нравилась максимальному числу людей.

Мои первые осознанные рисунки были на дереве, причем и на улице, и в мастерской. Дерево просто было легкодоступным, дешевым материалом, а еще очень приятным своей тактильностью и своим запахом. И я начал изучать дерево, учился правильно его подготавливать, многое узнал за прошедшие 15 лет. Находил какие-то ДВП (иногда чуть ли не на помойке), прибивал на подрамник и рисовал как на планшете. Холсты мне всегда были неприятны своим вот этим прогибом. Мне нравилась твердая текстура дерева, возможность при необходимости прямо пальцем что-то стирать. Затем появились иконописные доски, которые мне изготавливала одна мастерская по всем канонам: паволока, несколько слоев левкаса для достижения супергладкой поверхности. Производство таких досок – отдельный мир. После долгое время метался, в итоге пришел к холстам и начал к ним приспосабливаться, дорабатывать их под себя, делать их для себя понятными, удобными, гладкими, чтоб были похожи на дерево.