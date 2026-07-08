«Дворы Нижнего – мое главное вдохновение»

Благодаря ему иначе genius loci Нижнего мы себе не представляем. Герой «не от мира сего», блюститель и проводник, сам не творец, но связанный с ним, неустанно обходя свои владения, пристально наблюдает за благополучием вверенных ему площадей, улиц и особенно дворов. Масштабная серия «очень нижегородских» картин Андрея Оленева (начатая еще в середине 2010-х) достигла в прошлом году своего рода апогея в самом крупном холсте автора «На рассвете» (180×120), открывавшего новую галерею в Москве. Художник признает в персонаже своих работ продолжение себя, но все же делает шаг в сторону, чтобы создаваемый им мир обрел необходимую самостоятельность, без которой невозможна достоверность, пусть и магическая.
Сначала я рисовал сюжеты, далекие от реальности, потом они трансформировались в магический реализм. Я, как правило, вдохновляюсь реальными локациями. Много фотографирую и потом работаю с фотографиями. То есть запечатлеваю улицы города или определенные дома и внедряю своих персонажей, свои сюрреалистические сюжеты. Главный герой этих историй – обезличенный странник. Он – философско-мистический блюститель порядка, оберегающий город: заботится о жителях и городском пространстве, зажигает свет в окнах, ухаживает за городом. Обычно он больше домов и словно возвышается над ними. Мне нравится работать с таким всеобъемлющим героем, что сверху смотрит на мир и как-то им руководит. Но он не создатель, он скорее проводник. Вообще часто мои зрители его сравнивают с ангелом-хранителем, соотнося с некими высшими силами, которым подвластно творить чудеса.
Нижний – мой родной город. Я провожу здесь большую часть жизни и вбираю максимум того, что вижу, слышу, чувствую на его улицах. Одно из моих любимых мест – квартал церкви Трех Святителей. Он мне нравился и до своего преображения, когда там было много стрит-арта, в том числе и две мои большие работы. А сейчас там вообще загляденье. А как под Новый год его украшали – с ума сойти. Еще нравятся дворы Большой Печерской, они до сих пор, мне кажется, пропитаны настоящим нижегородским духом. Нравится улица Гоголя, где она пересекается с улицей Нижегородской. Оттуда у меня тоже много сюжетов. Вид с кремля на Почаинскую улицу. Вид на Стрелку. Но дворы люблю больше всего. Вечером, когда загорается свет в окнах – обожаю. Мое главное вдохновение.
В прошлом году у меня появилась самая большая моя картина. Писал ее специально для групповой выставки на открытие ROBINEAU ART Gallery. Я люблю большие форматы, хоть и не всегда с ними удобно, особенно в части хранения. И я сделал очень такую душевную нижегородскую работу с домами на Большой Печерской. Мне очень нравится это место. Там главный герой сидит на домах, как на корабле, и плывет по реке навстречу свету, будто везет с собой родной дом – не стены и крыши, а память и чувства, которые остаются с ним, куда бы он ни отправился.
Я до сих пор занимаюсь стрит-артом, потому что в галерее ты не получишь столько разнообразных фидбэков. Это моментальная обратная связь от прохожих, которые могут что-то крикнуть тебе, а может быть, даже и поболтать какое-то время с тобой. Мне нравится это живое, близкое и очень концентрированное общение. Такой эмоциональный буст дают, конечно, только уличные практики. Галереи хороши почти полной свободой действий. Там ты создаешь то, что тебе реально интересно. В уличном искусстве все-таки есть определенная самоцензура. То есть я всегда думаю о том, как будут реагировать на рисунок люди, каждый день идущие мимо на работу. Я всегда забочусь о том, чтобы «стенка» была, что называется, универсальной, нравилась максимальному числу людей.
Мои первые осознанные рисунки были на дереве, причем и на улице, и в мастерской. Дерево просто было легкодоступным, дешевым материалом, а еще очень приятным своей тактильностью и своим запахом. И я начал изучать дерево, учился правильно его подготавливать, многое узнал за прошедшие 15 лет. Находил какие-то ДВП (иногда чуть ли не на помойке), прибивал на подрамник и рисовал как на планшете. Холсты мне всегда были неприятны своим вот этим прогибом. Мне нравилась твердая текстура дерева, возможность при необходимости прямо пальцем что-то стирать. Затем появились иконописные доски, которые мне изготавливала одна мастерская по всем канонам: паволока, несколько слоев левкаса для достижения супергладкой поверхности. Производство таких досок – отдельный мир. После долгое время метался, в итоге пришел к холстам и начал к ним приспосабливаться, дорабатывать их под себя, делать их для себя понятными, удобными, гладкими, чтоб были похожи на дерево.
Мои учителя – мастера Северного Возрождения, которые часто работали на дереве. Босх, Брейгель – это те художники, которые сильно на меня повлияли, я буквально учился технике по их картинам. Мог рассматривать часами, как они кладут мазок – вживую, если что-то выставляли в России, или даже просто скачивая изображения в большом разрешении. У нас в Нижнем, по-моему, в НГХМ, кстати, проходила мощная выставка младших Брейгелей. Там было всего 12 работ в одном зале, и я, наверное, часа три провел рядом с ними, чтобы разглядеть все детали. Просто невероятные ощущения от этих полотен.
Я не очень слежу за тем, что делают современные авторы. Меня, знаете, больше вдохновляют фотографы, нежели художники, так как я сам много снимаю. Например, Тим Уокер, Эрик Йохансон. У них сюрреалистического плана работы – тоже создатели своих миров, только посредством фотографии.
Для меня искусство – это во многом про развлечение. С другой стороны, я, конечно, не контентмейкер, это слишком утилитарное определение. Я бы назвал себя создателем вещей, которые позволяют человеку испытать эмоции, узнать что-то о себе. Так как я работаю с реальными локациями, мне часто в соцсетях пишут об узнавании каких-то мест с моих картин. Кто-то увидел у меня двор, через который все детство ходил в школу, срезал, так сказать. Кто-то рассказывает о доме, в котором вырос, и вдруг нашел его на моей картине. Даже из других стран пишут – много таких ностальгических историй. Хотя я опасаюсь поддаваться ностальгии. Это чувство влияет на меня избыточно. Иногда вот прямо душу разрывает. Может быть, поэтому у меня так получается неосознанно передавать его в своих работах.
Текст: Владимир Трепитов
Фото: Артем Шагалкин
Арт-директор, визаж и волосы: Юлия Анисимова
Стиль: Алиса Токмянина
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2026:
Официального партнера — ЖК «Идель. Квартал на Сенной»
Официального партнера — клинику экспертной стоматологии behappy!
Официального партнера — Институт демографического развития (программа «ОСНОВА»)
Официального партнера — юридическую фирму Nasonov&Partners
Официального партнера — налогового консультанта Ольгу Тарасову-Сурдину
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
Кофе-партнера — «Стрелка кофе»
Энопартнера — Red Wall
Партнера — компанию СТАВИЛОН
Кейтеринг-партнера – Smart Catering
Видеопартнера — креативное продакшн-агентство НА СОВЕСТЬ!
Комментарии (0)