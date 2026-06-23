Побродили по страницам недавно выпущенного зина «Воздушный мост» художницы Вацы и инди-кинооператора Данилы Викулова (каждая обложка отрисована вручную!).
Книжки созданы в поддержку одноименной короткометражки авторов. Ее сняли в этом году (в начале июля в «Терминале А» планируются премьерные показы!).
Фильм повествует о разных способах попасть в рай, точнее, о том, как создать его вокруг себя. В восьми небольших новеллах рассказывается о людях, которые осилили эту задачу. Впрочем, авторы дают зрителям полную свободу интерпретаций.
Ваца
Художница
Год назад моя близкая подруга спросила, почему все современное искусство говорит только о боли, и я крепко задумалась. Возможно, чтобы рай был для нас возможен, надо его для начала себе представить и изобразить. Древние ведь считали, что изображенное равно изображаемое. Значит, нарисованное однажды, уже где-то да существует. Но часто оказывается, что рай – это внутреннее состояние, к которому можно прийти при жизни, а не далекое и недостижимое для нас измерение.
В книжке – кинокадры и авторский текст Вацы, внутренние монологи героев картины, позволяющие глубже их понять. 32 страницы напечатаны на пяти видах архивной советской бумаги и кальке, все обложки отрисованы вручную акварелью. На старте было 40 экземпляров, сейчас издание еще можно найти в «Терминале А» (осталось 15 штук, и, вероятно, будет дополнительный тираж).
Ваца
Художница
Книжка в основном состоит из самых полюбившихся нами кадров. Иногда они дополняются моей графикой или вольно комбинируются между собой. Кадры и графика расширяются текстом, прямой речью героев, иногда напечатанной, иногда написанной моей рукой. Отдельную нашу радость составляют страницы с текстом, напечатанным на кальке, сквозь него изображения выглядят еще более таинственными. Вообще вещь получилась очень тактильной из-за разницы в фактуре бумаги, и в этом тоже есть спонтанное чудо, вся бумага, использованная в проекте, весной буквально свалилась на меня с неба, и, кажется, лучшего применения ей нельзя было найти. Сшивала и печатала я тоже сама. Надеюсь, скоро мы сможем также показать небольшое видео о том, как это всё изготавливалось и сколько раз бумага проходит через мои руки, чтобы в итоге собраться в книжку.
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