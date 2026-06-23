«Моя близкая подруга спросила, почему все современное искусство говорит только о боли, и я крепко задумалась»

Художница

Книжка в основном состоит из самых полюбившихся нами кадров. Иногда они дополняются моей графикой или вольно комбинируются между собой. Кадры и графика расширяются текстом, прямой речью героев, иногда напечатанной, иногда написанной моей рукой. Отдельную нашу радость составляют страницы с текстом, напечатанным на кальке, сквозь него изображения выглядят еще более таинственными. Вообще вещь получилась очень тактильной из-за разницы в фактуре бумаги, и в этом тоже есть спонтанное чудо, вся бумага, использованная в проекте, весной буквально свалилась на меня с неба, и, кажется, лучшего применения ей нельзя было найти. Сшивала и печатала я тоже сама. Надеюсь, скоро мы сможем также показать небольшое видео о том, как это всё изготавливалось и сколько раз бумага проходит через мои руки, чтобы в итоге собраться в книжку.