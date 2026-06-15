От исследований глухой резьбы до музыки на стихи футуристов

Уже известны имена 15 участников: художников, дизайнеров, музыкантов, исследователей и театральных деятелей из России, а также Бразилии (в «Выксе» художница Камила Кривеленти уже воплотила свои наблюдения за местными водоемами в проекте «Как слушать воду»).

Так, в Арсенале московский музыкант Маруся Нестерова после изучения аудио- и нотного архива напишет музыку на стихи из альманаха нижегородских футуристов начала прошлого века «Без муз». В BASIC Илья Шалашов и Александра Степанова из Санкт-Петербурга создадут скульптурную форму из металла, гипса, глины и бетона, вдохновившись окружающим ландшафтом. «Терминал А» поручит исследование нижегородской глухой (корабельной, барочной) резьбы Екатерине Антошкиной, новоуральской художнице, для чего та отправится в Городец и Балахну. А петербургский художник с аутизмом Юра Юж, участник открытой арт-резиденции, привезет графическую серию из путешествия по Нижегородской области.