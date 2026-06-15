От исследований глухой резьбы до музыки на стихи футуристов

Узнали о планах арт-резиденций в Нижегородской области на этот год.
Программа арт-резиденций началась с 6 площадок в 2023-м. В этом году количество институций удвоилось: к 10 опытным («Выкса», Галерея 9Б, студия «Тихая», БУДУЩЕЕ/FUTURO, «Терминал А», открытая и модная арт-резиденции, ЦТМ, НГХМ и ЦЕХ *) присоединяются два дебютанта: Арсенал (музыкальное направление) и арт-резиденция BASIC в Ворсме (лэнд-арт).
Уже известны имена 15 участников: художников, дизайнеров, музыкантов, исследователей и театральных деятелей из России, а также Бразилии (в «Выксе» художница Камила Кривеленти уже воплотила свои наблюдения за местными водоемами в проекте «Как слушать воду»).
Так, в Арсенале московский музыкант Маруся Нестерова после изучения аудио- и нотного архива напишет музыку на стихи из альманаха нижегородских футуристов начала прошлого века «Без муз». В BASIC Илья Шалашов и Александра Степанова из Санкт-Петербурга создадут скульптурную форму из металла, гипса, глины и бетона, вдохновившись окружающим ландшафтом. «Терминал А» поручит исследование нижегородской глухой (корабельной, барочной) резьбы Екатерине Антошкиной, новоуральской художнице, для чего та отправится в Городец и Балахну. А петербургский художник с аутизмом Юра Юж, участник открытой арт-резиденции, привезет графическую серию из путешествия по Нижегородской области.
Участниками первых трех сезонов арт-резиденций были 75 авторов, которые в основном представляли визуальное искусство (живопись, графика, скульптура, инсталляция, фотография, видео-арт). Впрочем, некоторые художники в той или иной степени работали с пространством и звуком (например, резидент FUTURO, композитор Иван Шелоболин создал концепт-сет, который обращается к музыкальной и звуковой памяти человека). Теперь же музыка и лэнд-арт становятся самостоятельными направлениями программы.
Татьяна Иродой, заместитель директора «Центра 800» по креативным индустриям: «Музыка всегда была важной частью культурной жизни области. Добавление музыкальной резиденции – естественное развитие программы, позволяющее связать историческое наследие с современным звучанием. Ленд-арт органично вытекает из уникального природного ландшафта региона. От севера к югу Нижегородская область предлагает невероятное разнообразие: слияние Волги и Оки, бесчисленные озера, протоки, заливные луга, леса и закатные горизонты. Такая природа сама провоцирует художников на работу с пространством, землей и природными материалами. Арсенал и Basic (как и другие резиденты) работают в открытой концепции. Программа резиденций не ставит жестких технических заданий – это территория для исследования и свободного творчества. Художникам и музыкантам сначала дается время на глубокое погружение: поездки по области, общение с местными жителями, изучение контекста. Результат (произведение, композиция, перформанс, инсталляция) рождается уже из этого опыта».
Комментарии (0)