Керамические рамы как арт-объект и ностальгия по временам, когда листья были твердой валютой

Рассматриваем новые работы Леры Варпаевой.
С 2020 года нижегородская художница собирает панно из стеклянной мозаики и пишет картины, через которые передает меланхолично-ностальгические состояния, обращаясь к образам из коллективной памяти. Например, ее «Кринж» напоминает нам о телеигре «Поле чудес», а «Девочки – снежинки, мальчики все клоуны» – про утренники в детском саду.
Есть в ее творчестве и взрослые темы: цветы в мусорке (итог неудачного свидания), грустный момент прощания и фантазия на тему завтрака в эстетике Дэвида Линча. Сейчас Лера экспериментирует с керамикой, создавая работы, где важнее не само изображение, а его обрамление. Так появились две маленькие картины с керамическими рамами: «Зеленое» и «Черное» (еще будут «Голубое» и «Фиолетовое»). А в «Композиции с дверной ручкой» сочетаются живопись на холсте и мозаика.
Лера Варпаева
Художница
Темы я беру из повседневности, превращая фрагменты в самостоятельные сюжеты. Работы с рамами – про ощущения цвета. В работе «Ай» попыталась передать чувство, когда надела новые красивые туфли, а они жмут. Еще она отсылает к комиксному стилю, когда ощущения героев передаются с помощью узнаваемых графических элементов. «Композиция с дверной ручкой» тоже посвящена теме сна, тайне и предчувствию чего-то странного, что ждет за дверью. Сейчас чаще делаю небольшие форматы, в том числе летнюю серию, пока готова картина с венком. Из последних более-менее крупных работ – «Деньги – листики». Она посвящена общей экономической ситуации и отсылает к детской игре, где можно было расплачиваться чем угодно.
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