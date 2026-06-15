Керамические рамы как арт-объект и ностальгия по временам, когда листья были твердой валютой

Художница

Темы я беру из повседневности, превращая фрагменты в самостоятельные сюжеты. Работы с рамами – про ощущения цвета. В работе «Ай» попыталась передать чувство, когда надела новые красивые туфли, а они жмут. Еще она отсылает к комиксному стилю, когда ощущения героев передаются с помощью узнаваемых графических элементов. «Композиция с дверной ручкой» тоже посвящена теме сна, тайне и предчувствию чего-то странного, что ждет за дверью. Сейчас чаще делаю небольшие форматы, в том числе летнюю серию, пока готова картина с венком. Из последних более-менее крупных работ – «Деньги – листики». Она посвящена общей экономической ситуации и отсылает к детской игре, где можно было расплачиваться чем угодно.