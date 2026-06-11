Нижегородские музеи и выставки попали в топ-50 самых посещаемых в стране

Выше остальных в рейтинге самых популярных выставок – «Зона пчел», проходившая в художественном музее в рамках Международной экобиеннале. Авторы проекта, финалист премии Кандинского Мария Сафронова и участник ТОП100 художников России по версии InArt Антон Кузнецов, изучали взаимодействие человека и природы в условиях постапокалипсиса, а также сравнивали образ современного общества с устройством жизни пчел. Другая выставка НГХМ «Учитель и ученик. Традиция в русской школе живописи», организованная совместно с Музеем В. А. Тропинина, расположилась на 45-й строчке (здесь представили около 80 работ, в том числе Левитана, Айвазовского, Маковского и Кипренского).

44-е место занял проект «Свой город» в Арсенале. Выставка ч/б-фото Алика Якубовича рассказывала о жизни Нижнего в 1980-х–2000-х. Во второй части экспозиции демонстрировали снимки Игоря Мухина, Александра Слюсарева, Владимира Соколаева и других классиков уличной фотографии из коллекции МАММ.