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Искусство

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Нижегородские музеи и выставки попали в топ-50 самых посещаемых в стране

Издание The Art Newspaper Russia составило ежегодный рейтинг посещаемости российских музеев.

На 21 месте ежегодного рейтинга The Art Newspaper Russia разместился Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник: в 2025 году его посетили 1,3 миллиона человек – на 13% больше, чем в 2024-м. В состав НМЗ входят Нижегородский кремль, Усадьба Рукавишниковых, «Игрушечный музей», «Кладовка», «Технический музей», а также «Музей истории художественных промыслов». Авторы рейтинга рост посещаемости связывают с тактическими моментами и локальными процессами: например, в прошлом году работу кремля продлили до 20:00, а в Усадьбе Рукавишниковых открыли пять новых залов.

Выше остальных в рейтинге самых популярных выставок – «Зона пчел», проходившая в художественном музее в рамках Международной экобиеннале. Авторы проекта, финалист премии Кандинского Мария Сафронова и участник ТОП100 художников России по версии InArt Антон Кузнецов, изучали взаимодействие человека и природы в условиях постапокалипсиса, а также сравнивали образ современного общества с устройством жизни пчел. Другая выставка НГХМ «Учитель и ученик. Традиция в русской школе живописи», организованная совместно с Музеем В. А. Тропинина, расположилась на 45-й строчке (здесь представили около 80 работ, в том числе Левитана, Айвазовского, Маковского и Кипренского).

44-е место занял проект «Свой город» в Арсенале. Выставка ч/б-фото Алика Якубовича рассказывала о жизни Нижнего в 1980-х–2000-х. Во второй части экспозиции демонстрировали снимки Игоря Мухина, Александра Слюсарева, Владимира Соколаева и других классиков уличной фотографии из коллекции МАММ.

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