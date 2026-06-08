Баттл в особняке Башкирова, дикие перформансы участников шоу «Танцы» и постмодернистские практики движения

Рассказываем, чего ждать в этом году от фестиваля экспериментального танца POEZDA.
Главное событие феста – Experimental battle топ-танцоров со всей России. Соревноваться будут в особняке Башкирова под живую музыку. В жюри Олег Клевакин из шоу «Танцы», танцовщица-экспериментатор Евгения Беглякова (Москва) и победитель самого крупного баттла в Европе Open Your Mind, перформер Jimmy the Macspencer (Париж).
В прошлом году судья баттла инди-режиссер Роман Михайлов так вдохновился, что снял фильм о российском танцевальном андеграунде «Пока небо смотрит» со всей командой POEZDA, а в соавторы пригласил Даниила Патлаха.
Алиса Белопоросова
организатор POEZDA
Баттл превращается в сценическое действие с огромным количеством энергии и жизни: встретившись с соперником лицом к лицу, танцоры мгновенно достигают пиковой формы, соревнуются не только в движении, но и креативности. Часто мы видим работу с пространством – участники используют реквизит, придумывают театральные зарисовки, в этом и заключается особенность экспериментального баттла, и судьи как раз оценивают технику вместе с реакцией на окружающую среду и работой с внешними обстоятельствами.
Серию импровизаций увидим на Wild contest: участники будут придумывать танец прямо на сцене, не зная музыки заранее – на каждое выступление дается 5 минут. А на Wild lab хореограф Юлия Китик вместе с перформерами проведет 5-часовую танцевальную лабораторию, итоги которой покажут в «Рекорде».
Во второй день фестиваля пройдет вечер перформансов, куда помимо российских танцоров приедут участники из Беларуси и Европы. Танцевать будут в собственных экспериментальных стилях на стыке хореографии и театра – перформеров отбирали по критериям профессионализма и концептуальности. Например, мужской дуэт «БЯ» (танцоры из Хабаровска и Перми сейчас живут в Нижнем Новгороде) из двух тел создаст новое существо – их юмористическая постановка с техникой из акробатики и сложных элементов брейк-данса изучает коммерциализацию искусства и отсылает к реальности, где нужно за все платить. Московская команда Forget Mice покажет провокационный и постмодернистский «не-танец», а Jimmy the Macspencer подготовил околотеатральное выступление-сюрприз.
Для начинающих Евгения Беглякова проведет открытый урок, на котором можно будет найти контакт со своим телом, если хочется быть немного смелее. Хореограф разработала методику organic dance с идеей о том, что все движения идут «изнутри» – на мастер-классе она будет снимать зажимы и учить получать удовольствие от взаимодействия с собой.
Когда: 12-14 июня
Где: «Рекорд», Пискунова, 11/7; ЦТМ, Варварская, 32; Дом М.Е. Башкирова, Большая Печерская, 56
16+
Фото: Анна Синицына
Комментарии (0)