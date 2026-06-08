Баттл в особняке Башкирова, дикие перформансы участников шоу «Танцы» и постмодернистские практики движения

Серию импровизаций увидим на Wild contest: участники будут придумывать танец прямо на сцене, не зная музыки заранее – на каждое выступление дается 5 минут. А на Wild lab хореограф Юлия Китик вместе с перформерами проведет 5-часовую танцевальную лабораторию, итоги которой покажут в «Рекорде».

Во второй день фестиваля пройдет вечер перформансов, куда помимо российских танцоров приедут участники из Беларуси и Европы. Танцевать будут в собственных экспериментальных стилях на стыке хореографии и театра – перформеров отбирали по критериям профессионализма и концептуальности. Например, мужской дуэт «БЯ» (танцоры из Хабаровска и Перми сейчас живут в Нижнем Новгороде) из двух тел создаст новое существо – их юмористическая постановка с техникой из акробатики и сложных элементов брейк-данса изучает коммерциализацию искусства и отсылает к реальности, где нужно за все платить. Московская команда Forget Mice покажет провокационный и постмодернистский «не-танец», а Jimmy the Macspencer подготовил околотеатральное выступление-сюрприз.

Для начинающих Евгения Беглякова проведет открытый урок, на котором можно будет найти контакт со своим телом, если хочется быть немного смелее. Хореограф разработала методику organic dance с идеей о том, что все движения идут «изнутри» – на мастер-классе она будет снимать зажимы и учить получать удовольствие от взаимодействия с собой.

Когда: 12-14 июня

Где: «Рекорд», Пискунова, 11/7; ЦТМ, Варварская, 32; Дом М.Е. Башкирова, Большая Печерская, 56

16+

Фото: Анна Синицына