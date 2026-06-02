В Санкт-Петербурге проходит выставка уличного искусства – около трети работ нижегородских художников (Филатов, Оленев, Nomerz, ТОЙ!)

«Стрит-арт хранение» (при Институте исследования стрит-арта) коллекционирует, хранит, изучает и популяризирует творчество художников с уличным бэкграундом. На новой выставке «Потерянные при переводе» проект показывает 33 студийные работы: живопись, фотография, арт-объекты, работы на ткани и ассамбляж.
Экспозиция исследует диалог между уличным художником и случайными прохожими, а также смысловые потери, которые неизбежны при изъятии стрит-арта из городской среды.Тему искажений отражает и скульптура художника Никиты Nomerz (основателя стрит-арт фестиваля «Место», автора «Энциклопедии уличного искусства Нижнего Новгорода»), размещенная на афише выставки.
Анна Ветошкина
куратор выставки
Трудно переоценить вклад нижегородской сцены в формирование облика российского стрит-арта. В Нижнем Новгороде сформировались и яркие художественные объединения – BOMSE и «ТОЙ». Работы их участников также представлены в экспозиции и в разных художественных плоскостях осмысляют феномен диалога – с внешним миром и с самим собой. Работа «Поставили к стенке» команды «ТОЙ» – яркий пример коллаборации двух авторов, чьи языки настолько созвучны, что рождают произведение, в котором невозможно определить, какие элементы созданы одним художником, а какие – другим.
Работа Славы Evsti называется Welcome. Все привыкли к использованию придверных ковриков с разными надписями и изображениями. Самым распространенным является слово «Welcome» [Добро пожаловать], предполагающее гостеприимство хозяев дома по отношению к приходящим. Однако Evsti смотрит на это с противоположной стороны: он изображает слово в виде частей колючей проволоки, словно гостей никто не собирается принимать тепло, или даже вовсе их никто не ждет.
Исчезающие с улиц Нижнего старинные деревянные дома – одна из ключевых тем нижегородского уличного искусства, поэтому и дерево здесь становится важным медиумом. Так, Артем Филатов (художник и основатель студии «Тихая») сделал во всех смыслах липовое рукопожатие – настенную скульптуру «Nice to do business with you». Автор распилил объект на четыре части, затем склеил воедино, воплощая в материи ненадежность, иллюзорность международного жеста. «Скульптура заимствует композицию эмодзи, выводя знак на общекультурный уровень и делая его универсальным». Мистический реалист, резидент студии «Тихая» Андрей Оленев в своих картинах говорит о неумолимом конфликте между инновациями и многовековым историческим наследием.
Андрей Оленев
Художник
Две картины «Реконструкция на Сергиевской» и «Поваленное дерево» являются частью одной серии «Смена декораций». Вся серия была посвящена деревянным домам Нижнего Новгорода. Она наполнена сюрреалистическими сюжетами, созданными мной с помощью коллажей, которые затем переносились в традиционной технике живописи маслом на дереве. Многих из этих домов уже нет на карте города, они попали под снос, поэтому серия стала также своеобразной документальной историей, я фиксировал дома незадолго до их исчезновения.
Когда: до 14 июля
Где: Санкт-Петербург, Кожевенная линия,40Е
16+
