Около 200 работ в стиле хобо-арт

В России и СНГ искусство железных дорог, товарных поездов и заброшенных пространств представляет Hobo Novo – группа уличных художников из Санкт-Петербурга и Минска. Четверо ее представителей – БЎ, ТОТО, ШИЗ и Ecce Hobo (Е.Н.) – покажут на выставке около двухсот экспонатов (репродукции работ на стенах и товарных вагонах, эскизы, печатная графика, гравюры, офорт, меццо-тинто и т. д.). В центре внимания авторов – взаимодействие с постсоветской реальностью, намеренное ее искажение и постоянный поиск внутреннего образа. ШИЗ, например, интересуется эстетикой православия: его герой, Церквёнок, – самобытный образ веры и религии. ТОТО (он же Тота, Тоте, Атот) работает не с образом, а исключительно с темой болезни как всеобщей, так и своей личной. Герои БЎ – Стриж и Сверчок – образы охотника и жертвы.

Ecce Hobo, или Е.Н. (в переводе с английского «это бродяга», с латыни – «а вот и я»), погружается в самопознание и работу с символами. Его персонажи архетипичны, но помещены в реальность: хобо (образ наблюдателя, постороннего и отверженного) и хабарик – окурок (символ чего-то абсолютно ненужного, но при этом вездесущего). Уже третий год подряд «житие» этих героев появляется на заброшенных объектах в лесу (на скале среди вечнозеленых деревьев в индийском лесопарке, например), промзонах, подземельях, «где даже классические граффити-художники вряд ли стали бы рисовать», и, конечно, на товарных поездах.