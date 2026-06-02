Около 200 работ в стиле хобо-арт

В Клубе работает уникальная выставка Hobo Novo о самобытном направлении, выросшим из культуры товарных поездов, заброшенных пространств и железнодорожной романтики.
В США в конце позапрошлого века местные бродяги скитались по железным дорогам, путешествуя по стране в товарных вагонах в поисках лучшей жизни. Со временем это явление обзавелось повествовательным, музыкальным и изобразительным наполнением, оформившись в хобо-культуру. Странники оставляли на вагонах собственные символы – знаки, автографы, экслибрисы – небольшие графические рисунки (моникёры).
В России и СНГ искусство железных дорог, товарных поездов и заброшенных пространств представляет Hobo Novo – группа уличных художников из Санкт-Петербурга и Минска. Четверо ее представителей – БЎ, ТОТО, ШИЗ и Ecce Hobo (Е.Н.) – покажут на выставке около двухсот экспонатов (репродукции работ на стенах и товарных вагонах, эскизы, печатная графика, гравюры, офорт, меццо-тинто и т. д.). В центре внимания авторов – взаимодействие с постсоветской реальностью, намеренное ее искажение и постоянный поиск внутреннего образа. ШИЗ, например, интересуется эстетикой православия: его герой, Церквёнок, – самобытный образ веры и религии. ТОТО (он же Тота, Тоте, Атот) работает не с образом, а исключительно с темой болезни как всеобщей, так и своей личной. Герои БЎ – Стриж и Сверчок – образы охотника и жертвы.
Ecce Hobo, или Е.Н. (в переводе с английского «это бродяга», с латыни – «а вот и я»), погружается в самопознание и работу с символами. Его персонажи архетипичны, но помещены в реальность: хобо (образ наблюдателя, постороннего и отверженного) и хабарик – окурок (символ чего-то абсолютно ненужного, но при этом вездесущего). Уже третий год подряд «житие» этих героев появляется на заброшенных объектах в лесу (на скале среди вечнозеленых деревьев в индийском лесопарке, например), промзонах, подземельях, «где даже классические граффити-художники вряд ли стали бы рисовать», и, конечно, на товарных поездах.
Художник
Изображение с белым медведем я наносил в течение трех дней, в метель и при внушительном морозе. Результат долго меня не устраивал, и я каждый раз возвращался, чтобы поймать нужное состояние как самой работы, так и окружения. На третий день мне повезло: метель ударила с невероятной силой, приходилось пробираться в сугробах по пояс, фотографировать окоченевшими пальцами, но сам результат того стоил. Хобо-арт – это не традиционный стрит-арт (мы не рисуем в центре города). Тем не менее к этой культуре я пришел именно из классического граффити. Все представленные в экспозиции работы объединяет тематика поиска символов, их драматургия и разнообразие. С помощью выставки мы хотим сделать заявление о себе, сохраняя анонимность и аутентичность.
Когда: 30 мая – 9 июня
Где: Клуб, Нижегородская 11 (2 этаж)
