ВТБ проведет «Авангардные выходные» в Нижнем Новгороде

30-31 мая в Нижнем пройдут «Авангардные выходные» — серия лекций, экскурсий и мастер-классов, посвященных архитектуре, искусству и культурному наследию эпохи авангарда. Можно присоединиться!
Мероприятия состоятся в Нижегородском государственном художественном музее, организаторы - ВТБ, Высшая школа экономики и Центр «Зотов». Программа объединит исследователей архитектуры, искусствоведов, художников и студентов НИУ ВШЭ — Нижний Новгород.
Гостей ждут городские променады по следам футуристов, экскурсии по объектам конструктивизма и Соцгороду, лекция о взаимодействии московских и нижегородских архитекторов 1920–1930-х годов, а также семейные мастер-классы по созданию футуристических зин-книг.
Всеволод Евстигнеев
Управляющий ВТБ в Нижегородской области
Для ВТБ поддержка культурных и образовательных проектов — это возможность сохранять историю и делать ее ближе и понятнее людям. Особенно важно, что в программе есть экскурсии по Соцгороду — для Нижнего Новгорода это не просто архитектура, а часть живой городской памяти. Благодаря сотрудничеству ВТБ и НИУ ВШЭ и Центра «Зотов» появился проект, который помогает по-новому посмотреть на город, его наследие и жителей, которые создавали эту среду.
События пройдут в программе выставки «Слияния» — междисциплинарного проекта, приуроченного к 30-летию НИУ ВШЭ — Нижний Новгород и 130-летию Нижегородского государственного художественного музея. В основе выставки — образ Стрелки как главной визуальной метафоры города и символа соединения культур, идей и эпох.
Участие в мероприятиях бесплатное по предварительной регистрации. Билеты приобретаются только на выставку «Слияния». Для студентов и школьников по Пушкинской карте стоимость билета 50 рублей.
