Айвазовский, Куинджи, Боголюбов

На новой выставке в НГХМ смотрим картины маринистов и мастеров романтического пейзажа.
В экспозиции около 50 работ из коллекций НГХМ и Музея Василия Тропинина и московских художников его времени. 9 картин Айвазовского поместили в контекст романтического направления русской живописи. Романтики часто писали закатные и ночные пейзажи (вечером хорошо думалось о вечном о вечности, а ночь представлялась таинственной и мистической). Обжигающее угасание дня запечатлено в «Каире» Айвазовского, которая раньше ошибочно называлась «Золотой Рог».
Только во время выставки можно будет увидеть специально отреставрированную картину «Крым» 1851 года, где лучи заходящего солнца размывают линию горизонта, вторя «романтическому представлению о непреодолимом разрыве идеала и действительности» (кстати, Черное море – любимое море Айвазовского).
Надежда Юрасова
к.ф.н., искусствовед, куратор выставки
Часть экспонатов – произведения Айвазовского из постоянной экспозиции НГХМ. Среди них выделяется в первую очередь картина «Берега Далмации» 1848 года (Далмация –историческая область на северо-западе Балканского полуострова). В этот период Айвазовский еще довольно молод, но это уже признанный мастер, профессор живописи, академик Петербургской и нескольких европейских академий художеств, живописец Главного морского штаба. Четыре года он провел за границей, и это позволило ему накопить богатый визуальный опыт, который он использовал затем в своих произведениях. Эта работа – типичный романтический пейзаж, эмоциональный, одухотворенный, проникнутый ощущением спокойствия и гармонии. Ключевое для понимания романтизма слово – «исключительное»: романтиков привлекает все необычное, эффектное, экзотическое, и в изображении моря Айвазовский также тяготеет к «крайностям», представляя его либо яростным и неистовым, либо абсолютно спокойным.
На выставке также представлены работы двух учеников Айвазовского, романтиков – Льва Лагорио и Михаила Алисова. Первый пришел в мастерскую художника 13-летним подростком, второй – уже в зрелом возрасте. Их роднит с Айвазовским, прежде всего, любовь к морю, однако манера письма все же различна (а чтобы гости это заметили, их произведения развесили рядом). К ученикам Айвазовского относят и Архипа Куинджи, но это не подтвержденный факт:
Надежда Юрасова
к.ф.н., искусствовед, куратор выставки
Знаменитые светоцветовые эффекты пейзажей Куинджи, его тяга к «исключительному» в природе делают его романтиком. Через учеников Куинджи – на выставке представлены произведения Аркадия Рылова и Александра Борисова – романтическая традиция переходит в русское искусство начала 20 века. Здесь я сознательно не стала ограничиваться только морскими пейзажами, главное – не сюжет, а преемственная связь разных поколений художников. Маринистом не был и советский художник Александр Дейнека, но его пейзаж «Вечер» несет в себе настолько мощный романтический «заряд», что мне показалось уместным включить в экспозицию и его. В экспозиции есть несколько изображений морских бурь – Айвазовского, Алисова и Боголюбова. Боголюбов в контексте выставки интересен тем, что у Айвазовского он не учился, и вообще нередко высказывался о нем иронически и даже пренебрежительно. Его интерес к жанру марины связан не столько с влиянием Айвазовского, сколько с тем, что Боголюбов был профессиональным моряком. Его картины часто более сдержанны по колориту, он сознательно стремится к точности и достоверности деталей. И все-таки романтическое начало ему не чуждо. В пейзаже «Большой канал в Венеции» из собрания Музея В.А. Тропинина луна почти скрыта облаками, и это придает пейзажу романтическую загадочность.
Когда: с 22 мая по 30 августа
Где: НГХМ | РУССКОЕ ИСКУССТВО (Кремль, корпус 3)
Фото: Анастасия Волкова
