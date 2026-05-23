Айвазовский, Куинджи, Боголюбов

к.ф.н., искусствовед, куратор выставки

Знаменитые светоцветовые эффекты пейзажей Куинджи, его тяга к «исключительному» в природе делают его романтиком. Через учеников Куинджи – на выставке представлены произведения Аркадия Рылова и Александра Борисова – романтическая традиция переходит в русское искусство начала 20 века. Здесь я сознательно не стала ограничиваться только морскими пейзажами, главное – не сюжет, а преемственная связь разных поколений художников. Маринистом не был и советский художник Александр Дейнека, но его пейзаж «Вечер» несет в себе настолько мощный романтический «заряд», что мне показалось уместным включить в экспозицию и его. В экспозиции есть несколько изображений морских бурь – Айвазовского, Алисова и Боголюбова. Боголюбов в контексте выставки интересен тем, что у Айвазовского он не учился, и вообще нередко высказывался о нем иронически и даже пренебрежительно. Его интерес к жанру марины связан не столько с влиянием Айвазовского, сколько с тем, что Боголюбов был профессиональным моряком. Его картины часто более сдержанны по колориту, он сознательно стремится к точности и достоверности деталей. И все-таки романтическое начало ему не чуждо. В пейзаже «Большой канал в Венеции» из собрания Музея В.А. Тропинина луна почти скрыта облаками, и это придает пейзажу романтическую загадочность.