«Дама с горностаем» для маркетплейса, коты на любой вкус и обложки тру-крайм-подкастов

Рассматриваем работы нижегородского иллюстратора Анны Запольской.
Были времена, когда маме Анны советовали забрать документы из художественной школы. Однако желание творить и настойчивый характер пересилили неверие преподавателей.
В итоге художница поступила в ННГАСУ и вышла оттуда с дипломом дизайнера интерьеров. Тем бы и занималась, не случись в ее жизни развод. Пересмотрев всю свою жизнь, она решила вернуться к иллюстрациям и включилась в арт-проект от крупного маркетплейса, который подразумевает коллаборацию художников с брендом и регулярные конкурсы.
Анна Запольская
Художница
Задача была преподнести концепцию площадки через искусство. За основу я взяла «Даму с горностаем» Леонардо да Винчи. Через призму юмора и иронии я нарисовала свою версию, как по итогу оказалось, всё получилось отлично, что придало мне уверенности в своих силах и стало прекрасным стартом. Эту работу можно увидеть в Нижнем Новгороде в ПВЗ на Ванеева, 21. Я рисовала ее акрилом в ковидные времена осенью 2021 года. Позже нарисовала «девушку с жемчужной сережкой», и она также имела успех. Эти две иллюстрации часто мелькали в промо. Зимой 2024 года я выиграла конкурс на иллюстрацию пакета к 8 Марта. Помню, как в январские праздники и в упадническом настроении я думала о весне и рисовала, лежа в кровати. Это был реальный кейс, который до сих пор выпускают, и каждый его может купить, а в карточке товара и на пакете мое имя!
Особняком стоит серия котов с упаковки чипсов нори, характер и поведение которых соответствуют определенному вкусу (любимая серия автора). Пушистые индивиды понравились покупателям, поэтому про их насыщенную жизнь Анна рисует небольшие комиксы и использует в различных промо-картинках. Будучи фанаткой тру-крайма, она разработала обложки к проектам «У Холмов Есть Подкаст» и «Клуб 27». А еще любит дорисовывать фотографии (дополняя их декоративными элементами, а то и параллельными мирами), создавать фэшн-иллюстрации.
Мой основной инструмент – это наблюдательность. Я люблю быть свидетелем. У меня семилетний сын, кошка и кот, и они – одни из источников моего вдохновения. Мне нравится смотреть по сторонам, наблюдать за светом и силуэтами. Люблю разглядывать людей и додумывать их истории. Со мной всегда скетчбук. Я люблю рисовать цветными карандашами, штриховка погружает меня в состояние транса, люблю акварель, хотя у нас с ней сложные отношения. При этом все мои финальные иллюстрации – цифровые. Но большинство идей, персонажей и композиций сначала рождаются именно в скетчбуках, в быстрых зарисовках и наблюдениях. У меня есть личный проект, который когда-то начинался как небольшая рисовальная практика и тренировка, а со временем превратился в большое и очень важное для меня детище – авторскую колоду Таро. Сейчас это уже масштабный проект с собственным визуальным миром и персонажами. Я очень надеюсь, что смогу найти время и силы, чтобы полностью ее закончить.
