«Дама с горностаем» для маркетплейса, коты на любой вкус и обложки тру-крайм-подкастов

Художница

Мой основной инструмент – это наблюдательность. Я люблю быть свидетелем. У меня семилетний сын, кошка и кот, и они – одни из источников моего вдохновения. Мне нравится смотреть по сторонам, наблюдать за светом и силуэтами. Люблю разглядывать людей и додумывать их истории. Со мной всегда скетчбук. Я люблю рисовать цветными карандашами, штриховка погружает меня в состояние транса, люблю акварель, хотя у нас с ней сложные отношения. При этом все мои финальные иллюстрации – цифровые. Но большинство идей, персонажей и композиций сначала рождаются именно в скетчбуках, в быстрых зарисовках и наблюдениях. У меня есть личный проект, который когда-то начинался как небольшая рисовальная практика и тренировка, а со временем превратился в большое и очень важное для меня детище – авторскую колоду Таро. Сейчас это уже масштабный проект с собственным визуальным миром и персонажами. Я очень надеюсь, что смогу найти время и силы, чтобы полностью ее закончить.