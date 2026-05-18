Миниатюрный «Замок» Владимира Чернышёва, стул с Булгаковым Александра Лаврова и вставная челюсть в стакане от команды «Той»

Заглянули в Открытое хранение (ОХ) студии «Тихая».

В оконное стекло с советскими занавесочками упирается герань, и все это внутри «головы» уличного фонаря – инсталляции Андрея Оленева, созданной им в 2023 году. Здесь же, на 80-ти квадратных метрах (ОХ делится на экспозиционную и складскую части), – несколько десятков работ резидентов «Тихой». На стенах и на полу – фотографии, картины (абстракция Антона Морокова, например), арт-объекты, конструкции, скульптуры и даже винтажный стул с барельефом Михаила Булгакова на спинке из серии Vanitas (2015) Александра Лаврова (для Литературного музея им. А.М. Горького в память о писателях и поэтах серебряного века).