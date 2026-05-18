Миниатюрный «Замок» Владимира Чернышёва, стул с Булгаковым Александра Лаврова и вставная челюсть в стакане от команды «Той»

Заглянули в Открытое хранение (ОХ) студии «Тихая».
В оконное стекло с советскими занавесочками упирается герань, и все это внутри «головы» уличного фонаря – инсталляции Андрея Оленева, созданной им в 2023 году. Здесь же, на 80-ти квадратных метрах (ОХ делится на экспозиционную и складскую части), – несколько десятков работ резидентов «Тихой». На стенах и на полу – фотографии, картины (абстракция Антона Морокова, например), арт-объекты, конструкции, скульптуры и даже винтажный стул с барельефом Михаила Булгакова на спинке из серии Vanitas (2015) Александра Лаврова (для Литературного музея им. А.М. Горького в память о писателях и поэтах серебряного века).
На одной из фотографий – сайт-специфик-инсталляция «Остановка» Владимира Чернышёва, а на полке стеллажа – архитектурный макет его «сказочного, но неудобного» замка-лабиринта, масштабное воплощение которого до сих может удивить случайного путника, оказавшегося в заброшенных садах под Нижним. Обстановку помещения, в котором обитают люди, воссоздают, в том числе, «Розетка» Артёма Филатова, предупреждающий о свежевымытом поле знак и вставная челюсть в граненом стакане на столике – фрагменты поп-ап экспозиции от команды «ТОЙ».
Данила Кудельников
менеджер по работе с коллекционерами студии «Тихая»
Открытое хранение студии не позиционируется как выставочное пространство в традиционном понимании. Его основная задача заключается в обеспечении сохранности произведений и создании удобных условий для их изучения, исследования, сравнения. Концепция развески не подчиняется единой строгой схеме. Она организована по принципу парных уголков-блоков – небольших тематических групп, предлагающих сопоставить этапы работы разных авторов. Новая система в ОХ предлагает проследить преемственность художественных практик разных резидентов студии.
Увидеть новые и архивные работы художников, а также экспозицию ОХ, можно при посещении студии в составе сборных или индивидуальных экскурсий.
