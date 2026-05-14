Пробуем себя в роли звуковых художников, учимся уличной фотографии, хулиганим с Катей Гущиной

Подробный гид по публичной программе арт-маркетов «Контур» и «Контур. Фото».
Ярмарки графики и фотографии сопровождают лекции, дискуссии (в зоне лектория), мастер-классы и практики (зона воркшопов), тематические прогулки и спецпроекты. Всего в Красных казармах, уличных и партнерских локациях запланировано около двух десятков событий. Одно из самых необычных – «После звука. Практика создания графической партитуры» от творческого объединения «Щелчок» (15 мая в 12:30 и 16 мая в 12:00). Как настоящие саунд-художники будем не просто слушать звук, а переводить свои впечатления, воспоминания и эмоции в линии, формы и ритмы. Каждый участник сможет создать визуальную карту (все предлагаемые медиатором аудио- и видеоматериалы собраны в Нижнем), которые в итоге сведут в единую композицию.
15 мая в 14:00 идем на паблик-ток о тиражах, авторстве и правилах медиума. Художники, галеристы, кураторы и коллекционеры обсудят, как устроен тираж и как формируется ценность произведений на бумаге – от производства до коллекционирования. Среди ведущих дискуссии – Николай Дмитриев (сооснователь галереи Pennlab, член Ассоциации галерей) и Алексей Веселовский (художник, основатель экспериментальной лаборатории художественной печати ПиранезиЛаб).
15 мая в 16:00 говорим о коллекционировании графики и фотографии. Узнаем, почему фотография имеет разную стоимость; как не ошибиться при покупке оригинала, тиража или репродукции; как формируется фотоколлекция и как правильно хранить снимки.
15-17 мая с 8:00 до 22:00 идем на выставку Hаppiness is everywhere в «Бистро 9/18» ловить «мгновения счастья, спрятанные в повседневной рутине». Автор спецпроекта – нижегородский художник Дмитрий Жуков (галерея «Объединение») – поместил всем знакомых с детства персонажей в контекст реальной жизни. Получился синтез коллективного визуального опыта и личной ностальгии.
15-17 мая с 12:00 до 00:00 в «ЮЛА Pizza» – выставка «Туман забытых тропинок». Это групповой проект галерей Devyatnadtsat’ и GALLERIQUE. Обещают, что экспозиция способна унести зрителей в далекие времена прошлого, времена саг, средневековых баллад и утерянных мелодий.
15 мая в 18:00 Академия «Гаража» проведет дискуссию: «Я не умею пользоваться шуруповертом, или мой первый день работы выставочным менеджером». Может ли последний войти в профессию, минуя этап набивания шишек попробуют выяснить Иоанн Плетнев – менеджер галереи Марины Гисич и Ксюша Филиппова, управляющая галереи МИФ/MYTH.
16 мая в 16:40 / 17 мая в 15:30 – «По(д)делка. Коллекционер» и 16 мая в 17:35 / 17 мая в 16:30 – «По(д)делка. Аукцион» – детские лаборатории с художницей Катей Гущиной. Впервые на ярмарке будет программа для детей, которых Катя познакомит с искусством через исследование, воображение и немного хулиганства. После тщательного изучения оригинала участники создадут предельно точную копию произведений нижегородских художников. Однако в финале всех ждет театральное разоблачение, которое сделает приключение авантюрным.
16 мая в 14:00 приглашают на разговор-импровизацию «Начали с новостей и т. д. и т. п.» (по мотивам популярного литературного шоу на ютубе Жени Калинкина и Даши Касьян). Ведущие собирают (а затем бурно обсуждают) наблюдения о современном искусстве – от телеграм-постов и рилсов до рекламных кампаний, медиаповодов и личных заметок. Среди участников – Яна Серобабина, художница, резидентка ЦСИ «Терминал А».
16 мая в 15:30 – открытая дискуссия «Q&A: куратор-художник». На вопросы слушателей ответят Дарья Колпашникова – кандидат искусствоведения, куратор и Максим Трулов – художник галереи Lazy Mike, резидент ЦСИ «Терминал А».
16 мая в 18:30 слушаем разговор об искусстве и коллекционировании с Викторией и Александром Артемовыми. В диалоге с Кристиной Горлановой они расскажут, есть ли у коллекционера «право на ошибку» и как формируется насмотренность. Кстати, часть их собрания будет представлена в экспозиции «По краям» на «Контуре».
16-17 мая с 12:00 до 19:00 открыта групповая выставка модной фотографии «Фо па» от WODA Gallery и креативного бюро «Синтэтика». В экспозиции, кроме современных съемок, представлены салонные фотографии из частных архивов, а также хроника конкурсов модельеров рубежа 1990-2000-х годов и эксклюзивные кадры лукбука Горьковского дома моделей.
17 мая в 12:00 бежим со Skuratov Running Club. Стартуем от кофейни Skuratov (Верхневолжская набережная, 2А) и финишируем у Красных казарм (Нижне-Волжская набережная, 1Б). Здесь пьем кофе и заходим внутрь – посещение ярмарки «Контур» для участников забега бесплатно.
17 мая в 12:00 фотограф Анна Куликова презентует фотокнигу «Точки исчезновения» (с 71 снимком внутри). Альбом – часть одноименного проекта про границу между вторжением и наблюдением. По мнению автора, право снимать все подряд создает неравенство между фотографом и человеком в кадре и предлагает метод оптического дистанцирования (человека нужно фотографировать с дальнего расстояния через рамку архитектурных элементов, что позволяет ему быть невидимым на снимке).
17 мая в 13:00 – принтопрогулка от вологодского фестиваля печатной графики «Бурмагинфест». Она выстроена через визуальные и культурные пересечения Нижнего и Вологды: «волок», петровский домик, резьба по дереву, кружево, реки Волга и Вологда, легендарная Нижегородская ярмарка. После прогулки вернемся в зону воркшопов, где создадим коллективную линогравюру на основе увиденного, а с собой заберем сделанные своими руками открытки.
17 мая в 14:00 учимся наблюдать на фотопрогулке «Точки исчезновения» с Анной Куликовой. Не щелкать кнопку затвора на автомате, а вдумчиво созерцать город, людей и пространство вокруг себя прежде, чем сделать кадр. Узнаем, как работать с дистанцией, вниманием и паузой, переосмысляя привычный язык уличной фотографии.
