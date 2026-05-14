Пробуем себя в роли звуковых художников, учимся уличной фотографии, хулиганим с Катей Гущиной

15 мая в 14:00 идем на паблик-ток о тиражах, авторстве и правилах медиума. Художники, галеристы, кураторы и коллекционеры обсудят, как устроен тираж и как формируется ценность произведений на бумаге – от производства до коллекционирования. Среди ведущих дискуссии – Николай Дмитриев (сооснователь галереи Pennlab, член Ассоциации галерей) и Алексей Веселовский (художник, основатель экспериментальной лаборатории художественной печати ПиранезиЛаб).

15 мая в 16:00 говорим о коллекционировании графики и фотографии. Узнаем, почему фотография имеет разную стоимость; как не ошибиться при покупке оригинала, тиража или репродукции; как формируется фотоколлекция и как правильно хранить снимки.



15-17 мая с 8:00 до 22:00 идем на выставку Hаppiness is everywhere в «Бистро 9/18» ловить «мгновения счастья, спрятанные в повседневной рутине». Автор спецпроекта – нижегородский художник Дмитрий Жуков (галерея «Объединение») – поместил всем знакомых с детства персонажей в контекст реальной жизни. Получился синтез коллективного визуального опыта и личной ностальгии.

Рождественская, 9

15-17 мая с 12:00 до 00:00 в «ЮЛА Pizza» – выставка «Туман забытых тропинок». Это групповой проект галерей Devyatnadtsat’ и GALLERIQUE. Обещают, что экспозиция способна унести зрителей в далекие времена прошлого, времена саг, средневековых баллад и утерянных мелодий.

Октябрьская, 9Б

15 мая в 18:00 Академия «Гаража» проведет дискуссию: «Я не умею пользоваться шуруповертом, или мой первый день работы выставочным менеджером». Может ли последний войти в профессию, минуя этап набивания шишек попробуют выяснить Иоанн Плетнев – менеджер галереи Марины Гисич и Ксюша Филиппова, управляющая галереи МИФ/MYTH.