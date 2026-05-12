Путешествие по Тибету, одиночество художника и собаки-бабочки

Что будет на стендах ярмарок графики «Контур» и «Контур. Фото».
Два этажа Красных казарм застраивают в этом году 94 стендами (!) институций из разных городов России. Попросили команду арт-маркетов рассказать о галереях и их резидентах, на которых необходимо обратить внимание.
Галерея Anna Nova представит графику Анны Андржиевской, Саши Кокачевой и Фёдора Хиросигэ (также известна как Ира Фёдор), а также сольный стенд арт- и фэшн-фотографа Юлдус Бахтиозиной, которая исследует тему самоидентификации и обращается к славянскому фольклору (в том числе увидим ее проекты Russland, «Сотворенная жизнь», «Конек-Горбунок» и «Шуба на кону»).
На стенде галереи Марины Гисич / Marina Gisich Gallery покажут работы трех авторов, которые исследуют современный визуальный язык. Таня Ахметгалиева трансформирует цифровые эскизы в акварельные работы. Шишкин-Хокусай соединяет нейросети с традиционными техниками. Виталий Пушницкий размышляет об одиночестве художника через синтез эссеистики и графики.
Из дома-галереи «Морозкино» отправили к нам трех художников. График Виктор Мийович создает серию современных женских образов. Лиза Токарева в одном цикле показывает размытые лица и эмоции, в другом – фонтаны как символы места и истории. Дарья Коллегова объединяет классическое искусство и современный подход.
Ruarts Gallery представляет пять авторов: Алексея Луку, Виталия Тюрлика, Гришу, Дмитрия Цветкова и Ивана Найнти с графикой, тиражными листами, коллажами и объектами. Объединяющая тема – хрупкость памяти и стремление зафиксировать ускользающее настоящее. Ретро-эстетика, проявляющаяся в приглушенных, выцветших оттенках, шероховатой фактуре бумаги и наслоении образов, подчеркивает эфемерность переживаний – как личных, так и коллективных.
От поп-ап галереи «Грабарь» едет художница Юлия Вирко, которая переосмысливает найденные архивы, превращая случайные снимки в личную визуальную хронику. Анна Быстрова в серии «Туманно» изображает природу, растворяющуюся в тумане словно в полусне: круги на воде и размытые контуры появляются и исчезают на грани восприятия. Михаил Блосяк черпает вдохновение в повседневности, спонтанно фиксируя неуловимые образы через процесс скроллинга.
«Объединение» (галерея и медиа) представляет Мишу Никатина, который наблюдает за внешним миром, пропущенным через фильтр личных ощущений. А также Катю Косову – документального фотографа, изучающую феномен романтизации. Что будет с нашим восприятием, если животным (от питона до собаки) раздать умилительные крылья бабочек, например? Об этом ее серия «Трансформация видов», которая выпущена отдельной книгой (тоже будет на ярмарке).
Экспозиция галереи pop/off/art на «Контуре» строится вокруг концепта «серебряного сна» – портала к странствиям в параллельные реальности. Шамиль Шааев, Деспина Флесса и Александр Мортаев углубляются в изнанку бытия, создавая среду, где эстетическая чувственность встречается с тревожным ощущением зыбкости мира. На «Контур. Фото» галерея продемонстрирует произведения Полины Рукавичкиной и Василия Кононова-Гредина. Их проекты обращены к темам иллюзорных пространств и объектов, искажениям в восприятии интерьера и экстерьера.
Галерея «11.12» отправляет работы фотохудожницы Дарьи Шаровой из ее проекта «56 километров тишины», посвященного Тибету. Серия основана на трехнедельном путешествии вокруг горы Кайлас, где на высоте 5700 метров художница создала уникальные снимки, соединяющие документальную точность с глубоким исследованием культурного пространства и человеческого восприятия.
Когда: 14-17 мая
Где: Нижне-Волжская набережная, 1Б
