Путешествие по Тибету, одиночество художника и собаки-бабочки

«Объединение» (галерея и медиа) представляет Мишу Никатина, который наблюдает за внешним миром, пропущенным через фильтр личных ощущений. А также Катю Косову – документального фотографа, изучающую феномен романтизации. Что будет с нашим восприятием, если животным (от питона до собаки) раздать умилительные крылья бабочек, например? Об этом ее серия «Трансформация видов», которая выпущена отдельной книгой (тоже будет на ярмарке).