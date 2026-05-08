Знакомьтесь, Вахтанг Джаниашвили

Художник из Тбилиси (и нижегородец c 8-летним стажем), в чьем творчестве объединяются гротеск, драма, психология и мифология.
В юности Вахтанг попал в мастерскую грузинского художника-авангардиста Мамуки Дидебашвили (с которым его связывали не только любовь к искусству, но и дальнее родство), после чего решил всерьез заняться живописью и окончил художественное училище в Тбилиси.
Со временем занялся графикой и техникой грузинской перегородчатой эмали (минанкари), основал собственную мастерскую. Он любит переплетать красоту с тревогой и исследовать границы между театральностью и глубиной, сном и реальностью, памятью и воображением. Художник редко стремится к академической реалистичности, поскольку ему важнее показать, что происходит у человека внутри. Через деформацию формы, гротеск, вытянутые пропорции, условность лиц, по мнению автора, передать эмоцию получается намного точнее и глубже. Еще один «секрет» картин – живая эмоциональная энергия автора, который старается «не переглаживать» произведения (иногда случайная линия, пятно или деформация становятся ключевыми для всей работы).
Вахтанг Джаниашвили
художник
Большое влияние на меня оказывает наблюдение за людьми – их жестами, взглядами, скрытыми эмоциями. Например, картина «Свидание» – ироничное наблюдение за человеческими отношениями. Она близка к современному экспрессивному сюрреализму с элементами наивного искусства и гротескного портрета. Здесь изображен обычный ужин – стол, еда, вино, мужчина и женщина. Но меня интересовал не сам сюжет, а эмоциональное напряжение между персонажами. Их лица намеренно деформированы и вытянуты, почти карикатурны. Через эту условность я хотел показать, насколько субъективно люди воспринимают друг друга и насколько сложно бывает достичь взаимопонимания. Натюрморт (рыба, виноград, вино, фрукты) создает ощущение изобилия и жизненного ритуала, но одновременно подчеркивает внутреннюю дистанцию между героями.
В Нижний художник переехал через Литву. В 2014 году его пригласили на выставку в Вильнюс, где он познакомился со своей будущей женой – нижегородской художницей, искусствоведом Анной Талановой. Работы Вахтанга мы видели на многочисленных выставках. Например, его полиптих «Времена года. Памяти Гии Канчели», состоящий из четырех картин: «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима», к каждой из которых через QR-код «привязано» произведение известного композитора.
Одна из свежих работ – «Крик Души» – отражает момент, когда эмоции становятся настолько сильными, что не помещаются в человеке. Его образ, подобный видению, словно растворяется в потоках волос, волн и линий, в то время как лицо обращено вверх.
