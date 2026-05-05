Питерский андеграунд, Матисс и коты

Знакомьтесь, Александра Маркова-Ярошик – художница из Сарова, которая возвращает живописи цвет. 

Начиналось у нее все с нежного импрессионизма (отголоски которого до сих пор проявляются тут и там). Некоторые в сочном колорите с обводкой увидят отсылки к Матиссу. Однако Александра познакомилась с его картинами вживую гораздо позже, чем нашла свой художественный язык, родственный основоположнику фовизма.

Для художницы (и инженера-программиста с 20-летним стажем!) самое главное в живописи – цвет (поэтому большая часть ее работ лишена теней и объема). Ей нравится русский авангард и питерский андеграунд (за абсолютное хулиганство в выборе художественных средств и методов).
А в эпоху самоизоляции художнице пришлось заниматься натюрмортами. Кошки (тогда у Александры их было 3, а сейчас уже 5) периодически вторгались в процесс, усаживаясь рядом с фруктами и посудой, и таким образом положили начало бессрочной серии «кошачьих» сюжетов. Со временем их стало так много (появились еще портреты дам с их вальяжными питомцами), что пришлось организовывать персональную выставку «Человек и кошка». Кстати, благодаря котам Александра вошла в Союз художников России – именно работы с ними пришлись по душе «экзаменаторам».

Александра Маркова-Ярошик

художница

Писать портрет животного, чтобы он не был искусственным или кукольным, намного сложнее, чем портрет человека. Именно благодаря кошкам я увлеклась этим жанром. На первом месте у меня не отражение внешнего сходства, а передача внутреннего мира, настроения. Долгое время я писала исключительно с натуры: людей (в основном женщин), животных, натюрморты и пейзажи. Но буквально около 2 лет назад произошел переломный момент, когда натурщик не пришел, а я уже настроилась работать. Я села перед холстом и начала «доставать» персонажей из головы. С тех пор я работаю по памяти или придумываю образ. Так, у меня есть серия про людей, поглощающих искусство, или серия с пассажирами общественного транспорта. Я пишу эти картины, когда воспоминания усвоились в моей голове и остался только концентрат.

