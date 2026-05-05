Питерский андеграунд, Матисс и коты

художница

Писать портрет животного, чтобы он не был искусственным или кукольным, намного сложнее, чем портрет человека. Именно благодаря кошкам я увлеклась этим жанром. На первом месте у меня не отражение внешнего сходства, а передача внутреннего мира, настроения. Долгое время я писала исключительно с натуры: людей (в основном женщин), животных, натюрморты и пейзажи. Но буквально около 2 лет назад произошел переломный момент, когда натурщик не пришел, а я уже настроилась работать. Я села перед холстом и начала «доставать» персонажей из головы. С тех пор я работаю по памяти или придумываю образ. Так, у меня есть серия про людей, поглощающих искусство, или серия с пассажирами общественного транспорта. Я пишу эти картины, когда воспоминания усвоились в моей голове и остался только концентрат.