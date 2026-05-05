Раскрашиваем работы нижегородских (и не только) стрит-артистов.
Пермское объединение «Фрукты» выпустило второй сборник «Разметки» – раскраску, созданную по мотивам работ уличных художников (среди участников, например, наши Максим Трулов и Ксюша Ласточка).
В основе проекта – наблюдение за ключевым этапом создания произведения уличного искусства, а именно нанесением контуров. Они определяют композицию, масштаб и ритм изображаемого, оставаясь при этом промежуточным слоем, обычно скрытым под цветом. Кстати, идея раскраски родилась у команды после участия в фестивале «Место» в Нижнем Новгороде.
Команда «Фрукты»: «В тот раз много художников одновременно рисовали на одной большой длинной стене. Некоторые из них наносили разметку под вечер: проецировали контуры своих работ на стену, обводили, после чего уходили до следующего дня. Так наброски произведений оставались на улице без присмотра. Вот тогда и появилась хулиганская мысль, что любой человек может прийти и эти контуры раскрасить по-своему. Художник вернется, а за него уже кто-то все нарисовал. Эта мысль впоследствии выросла в идею сделать альбом, где любой может раскрасить работу художника как ему вздумается».
Проект изначально не имеет привязки к конкретной сцене. Его логика предполагает расширение географии и включение художников из разных городов и стран, а формат открыт к новым интерпретациям: в будущем создатели не исключают тематические или региональные выпуски.
Команда «Фрукты»: «Нижегородские художники есть и в первом, и во втором выпусках. Это совокупность случайностей и закономерностей. Мы не ориентировались на какие-то конкретные города. Идея «Разметки» в том, чтобы собрать работы именно уличных художников. И главным критерием был стиль, который должен подходить под контурный формат раскраски. А с Нижним просто совпало. У вас много искусства на улицах и большое комьюнити художников. Кого-то мы знаем, с кем-то дружим».
