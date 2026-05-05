В основе проекта – наблюдение за ключевым этапом создания произведения уличного искусства, а именно нанесением контуров. Они определяют композицию, масштаб и ритм изображаемого, оставаясь при этом промежуточным слоем, обычно скрытым под цветом. Кстати, идея раскраски родилась у команды после участия в фестивале «Место» в Нижнем Новгороде.

Команда «Фрукты»: «В тот раз много художников одновременно рисовали на одной большой длинной стене. Некоторые из них наносили разметку под вечер: проецировали контуры своих работ на стену, обводили, после чего уходили до следующего дня. Так наброски произведений оставались на улице без присмотра. Вот тогда и появилась хулиганская мысль, что любой человек может прийти и эти контуры раскрасить по-своему. Художник вернется, а за него уже кто-то все нарисовал. Эта мысль впоследствии выросла в идею сделать альбом, где любой может раскрасить работу художника как ему вздумается».