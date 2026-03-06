INTERVALS'26: организаторы объявили программу и лайнап фестиваля

C 23 по 26 апреля Нижний снова станет центром мультимедийного искусства. В этом году фестиваль посвящен теме символов, знаков и легенд в городском пространстве.
Анна Гагарина
куратор фестиваля
Переплетение искусства и города – сквозной процесс фестиваля. Знаки и символы, вплетаясь в городскую ткань, могут становиться самостоятельными художественными объектами – или же медиаискусство начинает формировать новые смыслы и новые связи. Мы ежегодно вступаем со средой в диалог, испытываем её и внимательно наблюдаем за тем, как она отвечает.
Заявлено участие 13 медиа-художников из шести стран. Для показа инсталляций задействуют несколько уличных и крытых площадок. Также в дни фестиваля будут показаны AV-перформансы от четырех мультимедийных артистов: 404.zero, digital moss, Shihua Ma и arthew0.
Авторы из России: Filip Roca, PANTERRA, Sasha Kojjio, OUROBOROS, dreamlaser, KBDUKE, Антон Мороков, Денис Астахов и победители опен-колла фестиваля.
Зарубежные авторы: Quayola (Италия), Josep Poblet (Испания), Saeed Gebaan (Саудовская Аравия), mammasONica (Италия), SKGPLUS (Китай).
В параллельной программе:
- Концерт-открытие, на котором выступят концептуальный хор Attaque de panique при поддержке танцевальной компании Varnava Dance Co, известной своими экспериментальными шоу, а срежиссирует музыкально-танцевальный перформанс дважды лауреат российской театральной премии «Золотая маска» Владимир Варнава;
- Ночной рейв с выступлениями рэпера-литописца и «реинкарнации Есенина в соседе-гопнике» Хаски (презентует новый альбом «Партизан»), эклектичного электронного проекта ГЛУМ, драм-н-бейс амбассадоров «Станция метро Горьковского», авангардного бэнда SYMBOL и эксцентричного диджея с пикантными сетами Kirill Shapovalov.
- А также: лектории, паблик-токи и мастер-классы.
Даты:
- 23.04 – Концерт-открытие
- 24-25.04 – AV-перформансы
- 25.04 – Ночная программа
- 25-26.04 – Образовательная программа
12+
