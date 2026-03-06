INTERVALS'26: организаторы объявили программу и лайнап фестиваля

куратор фестиваля

Переплетение искусства и города – сквозной процесс фестиваля. Знаки и символы, вплетаясь в городскую ткань, могут становиться самостоятельными художественными объектами – или же медиаискусство начинает формировать новые смыслы и новые связи. Мы ежегодно вступаем со средой в диалог, испытываем её и внимательно наблюдаем за тем, как она отвечает.