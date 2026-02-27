В ЦЕХе * открылась выставка об истории аудиовизуального искусства СССР

Здесь можно будет проследить его эволюцию – с первых экспериментов по синтезу света, звука и технологий в 1960-е к современным проектам, в том числе созданным dreamlaser специально для этой выставки.
Советские светохудожники тесно работали с учеными и инженерами: расцвет мультимедийного искусства (световой архитектуры, светомузыки, магнетической живописи и так далее) начался с создания в 1962 году на базе Казанского авиационного института студенческого конструкторского бюро «Прометей». В нем создавали аппаратуру для концертов, фильмов, архитектурной подсветки, дизайнерских инсталляций и сенсорной терапии космонавтов.
Анна Гагарина
куратор выставки
Особое место на выставке занимают светомузыкальные фильмы СКБ «Прометей». Это абстрактные визуальные композиции, созданные вручную: художники работали с пленкой, окрашиванием, теневыми трафаретами и природными материалами, собирая покадровую анимацию со спецэффектами и синхронизируя ее с музыкой. По сути, это аналог того, что сегодня мы называем генеративной графикой – только выполненный физически, а не программно. Принципы остались теми же, изменились лишь инструменты. Подобная перекличка прошлого и настоящего делает эти работы особенно живыми и актуальными сегодня.
«Прометей» регулярно проводил научно-практические фестивали светомузыки с выставками передовых технологий. Крупнейшим считается фестиваль «Свет и музыка» в 1987-м: электронные концерты и световые перформансы тогда посетили свыше 20 тысяч зрителей (INTERVALS эпохи Перестройки). Один из постоянных участников этого события – светохудожник Сергей Зорин, который демонстрировал публике световые инструменты, создаваемые им с 1963-го года. Они же были установлены в его «Оптических театрах» – в Москве (в его внутриквартирном «филиале» побывали, например, Арсений Тарковский, Юрий Любимов и Альфред Шнитке), Подмосковье, Италии, а также в селе Владимирское (около озера Светлояр) в Нижегородской области. Последняя локация названа «Семизорьем» (СЕргей МИхайлович ЗОРин). После смерти художника в 2023 году под кураторством Центра «Зорин-Арт» здесь ведется реставрационная, исследовательская и выставочная деятельность.
На выставке представлены сохранившиеся и отреставрированные светомузыкальные приборы, созданные СКБ под руководством Булата Галеева, а также приборы Сергея Зорина. Например, мобильный инструмент «Кристалл» (1965), который использовался по время передвижных выступлений – на нем исполняли световые партии на музыку Скрябина, Стравинского, Дебюсси, электронную музыку, музыку колокольных звонов и народов острова Суматры; установка «Электронный художник» (1976) – электронная приставка к цветному телевизору, с помощью которой на экране можно было «рисовать» различные световые образы; светомузыкальная установка «Диско» (1984) подвешивалась к потолку и реагировала на музыку, создавая светодинамические эффекты в клубах, на дискотеках, в кафе и ресторанах. Кроме того, будет представлена новая инсталляция dreamlaser, созданная совместно с композитором Николаем Поповым (ЦЭАМ), вдохновленная советской эстетикой объектов на выставке и историей места – бывшего печатного цеха, где сейчас работает пространство ЦЕХ *.
Проект об истоках цифровой культуры одновременно станет тизером к фестивалю INTERVALS'26, который стартует вскоре после завершения выставки. Также в программе лекция «Зачем нам светомузыка?» от Анастасии Максимовой, сокуратора выставки, кандидата исторических наук, доцента Казанского федерального университета и директора Фонда поддержки аудиовизуального и технологического искусства «Прометей» им. Галеева. Узнаем о ключевых достижениях светомузыкантов прошлого и проследим, куда привели их эксперименты на стыке технологий и культуры.
Когда: 26 февраля – 5 апреля
Где: ЦЕХ *, Варварская, 32
Комментарии (0)