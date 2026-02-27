В ЦЕХе * открылась выставка об истории аудиовизуального искусства СССР

«Прометей» регулярно проводил научно-практические фестивали светомузыки с выставками передовых технологий. Крупнейшим считается фестиваль «Свет и музыка» в 1987-м: электронные концерты и световые перформансы тогда посетили свыше 20 тысяч зрителей (INTERVALS эпохи Перестройки). Один из постоянных участников этого события – светохудожник Сергей Зорин, который демонстрировал публике световые инструменты, создаваемые им с 1963-го года. Они же были установлены в его «Оптических театрах» – в Москве (в его внутриквартирном «филиале» побывали, например, Арсений Тарковский, Юрий Любимов и Альфред Шнитке), Подмосковье, Италии, а также в селе Владимирское (около озера Светлояр) в Нижегородской области. Последняя локация названа «Семизорьем» (СЕргей МИхайлович ЗОРин). После смерти художника в 2023 году под кураторством Центра «Зорин-Арт» здесь ведется реставрационная, исследовательская и выставочная деятельность.