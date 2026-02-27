куратор проекта

В этом и заключается самая важная часть урока – преодолеть страх самовыражения, делать что-то, не переживая из-за оценки, даже если самим творцам кажется, что работа не удалась. У нас это пока первая выставка такого формата. Ребята многие подходят, смотрят, изучают, сравнивают, у них появляется совсем другой интерес к предмету, и они начинают раскрываться совсем иначе, более творчески. Выставка помогает осознать, что каждая работа может являться частью чего-то большего. Очень забавно, когда ребята подходят сдавать работы и говорят: «У меня ничего не получилось, всё плохо...», а в итоге показывают шедевр! Все работы очень классные, у каждой – свой характер. Самое невероятное, что дети на уроке за 5 минут могут так поймать образ, как и у взрослых не получится.

Мы учимся работать в рамках поставленной задачи и при этом проявлять индивидуальность. Учимся работать в разных техниках и материалах, чтобы задействовать не только визуальное восприятие, но и тактильное. Чтобы ребята умели видеть и создавать объем.

Мы учимся на выставке анализировать работы, не просто нравится или не нравится, а более глубоко. Учимся давать грамотную оценку работе, своей и чужой, смотреть, что можно добавить и учесть в будущем. С психологической точки зрения мы помогаем понимать: ты не один – нас много, мы все разные, и это здорово!