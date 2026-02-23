«Огромное количество классных проектов остаются невидимыми для зрителя»

Художница, куратора проекта

Искусство представлено не только в комиссионке, но и во всех общественных пространствах отеля, поскольку наша главная цель – интегрировать его в повседневную жизнь человека. При этом повседневность не должна украшаться искусством, как бантиком. Оно должно быть интегрировано и затрагивать какие-то слои бессознательного, подталкивать к размышлениям. Вместе с архитектором Алексеем Снетковым мы разработали такой формат, в котором переосмысляем привычный образ советской (рижской) стенки. Наши шкафы доступны для путешествий, открыты зрительскому опыту: гости распахивают ящички, проверяют антресоли и находят там то, что должно быть увиденным.

На сегодняшний день в проекте представлено около 40 художников, их состав постоянно пополняется, видоизменяется. Экспозиция как живой организм. Мы работаем с независимыми авторами, с галереями и другими институциями, среди которых, например, галерея FUTURO и студия «Тихая». Также у нас есть пока небольшое количество работ, но очень ценных, от коллекционеров, которые тоже в свою очередь пересматривают содержимое своих собраний. (un)seen формирует экспертную кураторскую комиссию, где ценность увиденного искусства обеспечивается репутационным капиталом. Кураторский отбор – неизменная составляющая комиссионки. Мы приглашаем авторов, с которыми сотрудничаем, участников наших выставочных проектов или тех, за кем следим, интересуемся.