Обнаружили в Москве комиссионку совриска (!) с нижегородскими художниками на полках и в ящиках советских шкафов.
Однажды, обсуждая тему потребления искусства, Марго Макарова и Уля Савич, художники и кураторы, основатели проекта newnow (и артдирекшен ярмарки |catalog|) решили создать место, в котором скрытые на данный момент от внимания зрителей работы художников оказались бы в одном органичном пространстве в ожидании не просто ценителя, но покупателя.
Произведения искусства должны «переходить из рук в руки (мастерская, галерея, коллекционер), меняя контекст и вступая в диалог со зрителем», а не храниться в архиве автора или запасниках культурных институций. По наблюдениям Марго, на выставках и ярмарках «огромное количество классных проектов остаются невидимыми для зрителя» (отвлекся, не решился купить, а кто-то вовсе не дошел). Отсюда и название комиссионки актуального искусства – (un)seen («пространство-напоминание, в котором искусство становится видимым»), которая открылась в декабре прошлого года в бутик-отеле Marco Polo на Патриарших прудах при поддержке MOSS Hospitality.
Марго Макарова
Художница, куратора проекта
Искусство представлено не только в комиссионке, но и во всех общественных пространствах отеля, поскольку наша главная цель – интегрировать его в повседневную жизнь человека. При этом повседневность не должна украшаться искусством, как бантиком. Оно должно быть интегрировано и затрагивать какие-то слои бессознательного, подталкивать к размышлениям. Вместе с архитектором Алексеем Снетковым мы разработали такой формат, в котором переосмысляем привычный образ советской (рижской) стенки. Наши шкафы доступны для путешествий, открыты зрительскому опыту: гости распахивают ящички, проверяют антресоли и находят там то, что должно быть увиденным.
На сегодняшний день в проекте представлено около 40 художников, их состав постоянно пополняется, видоизменяется. Экспозиция как живой организм. Мы работаем с независимыми авторами, с галереями и другими институциями, среди которых, например, галерея FUTURO и студия «Тихая». Также у нас есть пока небольшое количество работ, но очень ценных, от коллекционеров, которые тоже в свою очередь пересматривают содержимое своих собраний. (un)seen формирует экспертную кураторскую комиссию, где ценность увиденного искусства обеспечивается репутационным капиталом. Кураторский отбор – неизменная составляющая комиссионки. Мы приглашаем авторов, с которыми сотрудничаем, участников наших выставочных проектов или тех, за кем следим, интересуемся.
Также работы поступают в комиссионку благодаря постоянно действующему опен-коллу – кураторы комиссионки пребывают в непрерывном поиске произведений, причем вне зависимости от того, выставлялись они когда-либо или кроме самого автора о ней никто не знает.
Среди произведений нижегородских художников в (un)seen можно найти, например, котиковый «Бриллиант» Александра Лаврова, деревянного «Товарища» Всеволода Абазова, «Бореньку» Алексея Старкова, «Камень Мысль» Синего Карандаша и «Липовую ногу» Лены Лисицы.
Лена Лисица
Художница
Работы, представленные в комиссионке, – это графика, сделанная соусом. Очень люблю эту технику: ужасно грязная, но и проникновенная. Особенностью такой графики является то, что ты достаешь свет из тьмы. В комиссионке представлены две работы из триптиха «Пан. Сиринга стала музыкой» и работы из серии «Страшные сказки». «Страшные сказки» – это серия о сказочных сюжетах, выходящих за рамки «волшебных инициационных». Работы о Пане – повесть о человеке, который гоняется за миражами, но ловит только шум, и в шуме находит ноты внутренней пустоты и теплящегося там света.
Александр Лавров
Художник
Серию «Котики» я делал в трудный для себя момент. У меня болела мама, я ухаживал за ней и, чтобы как-то отвлечься, рисовал. У каждого листа есть история. «Сияй, сияй, безумный бриллиант» – это композиция Pink Floyd, посвященная уже сильно больному Сиду Барретту.
