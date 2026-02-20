В Нижнем в этом году откроется музей Театра кукол

В проекте участвуют специалисты Бахрушинского театрального музея, крупнейшего хранителя театрального наследия России и третьего музея в стране по объему фондов после Государственного исторического музея и Эрмитажа.откроется музей Театра кукол.
Предполагается, что новый музей (площадью около 100 кв. м.) будет посвящен истории Нижегородского театра кукол с 1929 года до наших дней.
В основной экспозиции представят более 300 экспонатов – куклы, декорации, эскизы, афиши, программки, сувенирную и памятную продукцию из собрания Театра кукол и фондов Бахрушинского музея.
Постепенно мы разбираем наши фонды и уже нашли, например, уникальные и отлично сохранившиеся афиши двадцатых, тридцатых годов, о существовании которых вообще никто не знал. Есть пластинка с романсами в исполнении основателя Московского театра кукол Сергея Образцова. На сегодняшний день со стороны нижегородского театра отобраны около 80 кукол, которые войдут в экспозицию. Одна из них – негритенок Том с одноименного первого спектакля 1929-го года. Куклу сейчас воссоздают заново наши мастера. Будет в музее и реквизит послевоенного представления «Любовь к трем апельсинам», первого спектакля с тростевыми куклами. Оригиналы находятся в Москве, в Бахрушинском музее, а мы будем делать их точные копии.
О Пиноккио. Традиционный египетский кукольный театр «Арагоз» внесен в список ЮНЕСКО. Его название связано с именем главной марионетки – Арагоза. Это деревянная кукла с усиками, в красном колпаке и ярком халате. По одной из версий, она появилась в Египте в 16 веке после завоевания страны Османской империей. Именно такую куклу (конечно, более современную) в качестве экспоната будущего музея Кирилл привез в январе из Хургады. Причем его поездку можно назвать неофициальной и почти случайной экспедицией:
Я ехал без всяких надежд, что я найду такую куклу, потому что долго изучал эту тему и понял, что мастеров больше не осталось. Местные экскурсоводы и работники отелей с юмором отнеслись к моим поискам. Сказали, что ничего я не найду. Однако я отправился в антикварные лавки и, обойдя несколько магазинов, обнаружил трех (!) Арагозов. Когда они были сделаны, сказать сложно. Скорее всего, это вторая половина 20-го столетия. Да, это не классический усатый товарищ, который развлекал народ. Это герои итальянских сказок. Вот одного из них я и привез в Россию – Пиноккио, сделанного по всем традициям, из дерева, мастером-кукольником. Я думаю, что вот этот привезенный мной Арагоз станет началом доброй традиции не только для сотрудников Нижегородского государственного академического театра кукол, но и для зрителей. Возможно, находя традиционные куклы в разных странах мира, они будут привозить их в наш музей.
