В Нижнем в этом году откроется музей Театра кукол

руководитель музея Театра кукол

Я ехал без всяких надежд, что я найду такую куклу, потому что долго изучал эту тему и понял, что мастеров больше не осталось. Местные экскурсоводы и работники отелей с юмором отнеслись к моим поискам. Сказали, что ничего я не найду. Однако я отправился в антикварные лавки и, обойдя несколько магазинов, обнаружил трех (!) Арагозов. Когда они были сделаны, сказать сложно. Скорее всего, это вторая половина 20-го столетия. Да, это не классический усатый товарищ, который развлекал народ. Это герои итальянских сказок. Вот одного из них я и привез в Россию – Пиноккио, сделанного по всем традициям, из дерева, мастером-кукольником. Я думаю, что вот этот привезенный мной Арагоз станет началом доброй традиции не только для сотрудников Нижегородского государственного академического театра кукол, но и для зрителей. Возможно, находя традиционные куклы в разных странах мира, они будут привозить их в наш музей.