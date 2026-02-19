«Соловей» Александра Лаврова на изящной жердочке (деталь сгоревшего дома на Грузинской!), барочная драма «Провмызы» и даже хохломская солонка

Потрескавшиеся балясины и волюты «Соловья» напоминают о том, что статусные элементы барочного декора (в 17–18 веках были только в дворцовой и церковной архитектуре) уже в 19 веке стали популярным элементом жилых домов среднего класса.

Искусством барокко вдохновлена и работа «Сколько ягод – столько и женщин» Галины Мызниковой и Сергея Проворова («Провмыза») – художников года по версии Cosmoscow'25 и патриархов совриска.