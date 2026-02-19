«Соловей» Александра Лаврова на изящной жердочке (деталь сгоревшего дома на Грузинской!), барочная драма «Провмызы» и даже хохломская солонка

Искали и нашли в Арсенале предметы нижегородского барокко.
Стиль барокко возник в Италии в конце 16 столетия как способ переосмыслить идеи эпохи Возрождения: классические формы сменились авангардными, появились «экспрессивная выразительность, масштабные композиции, сложные замыслы и пышные детали». Сами барочные произведения обращаются к пяти чувствам человека – зрению, вкусу, слуху, осязанию и обонянию. Все эти особенности можно заметить в живописи, гравюре, скульптуре и фотографии выставки «Вечное барокко. Из XVII в XXI век». Шедевры старых мастеров здесь «ведут диалог» с работами молодых авторов, а итальянское, голландское и фламандское искусство – с русским иконографическим изводом.
Среди 160 экспонатов есть 5 арт-объектов, которые связаны с Нижним Новгородом. Самые, пожалуй, неожиданные – расписанные под хохлому солонка (Семёнов, 1925) и похожая на кубок ваза (Горьковская область, 1935) из коллекции НМЗ. Куратор выставки Дарья Колпашникова призналась, что провела не один час с коллегами из музея, выбирая хохлому, внешне похожую на исконный ее вариант.
Еще в конце 17 века (как раз в период, когда в России знакомились с барочной визуальной традицией) в заволжских деревнях начали расписывать посуду в золотистый цвет без применения золота. Утварь, выточенная из дерева, покрывалась глиняным грунтом, а затем олифой и порошком олова. По этому фону мастер выполнял растительные узоры, а затем покрывал изделие льняным маслом и запекал в жаркой печи. Деревянная посуда с хохломской росписью отсылала к парадному убранству княжеского стола, а также к узорочью барочных храмов с их пышными резными алтарями – нижегородские мастера могли видеть их и даже участвовать в их строительстве в начале 18 века.
А вот художник Александр Лавров, создавая серию портретов, вдохновлялся наследием своего коллеги-маньериста Джузеппе Арчимбольдо (1527–1593), известного затейливыми, порой ироничными композициями. В деревянном рельефе запечатлен образ мужчины в деловом костюме («офисных доспехах современности»), чьи мысли всецело захватили «гедонистические россыпи плодов и предвкушение трапез» – изобилие в духе барокко (как и анонимность персонажа).
Серия из десяти объектов «Натюрморты в духе Арчимбольдо» была сделана мной в 2008 году. На выставке можно увидеть левую часть триптиха «Фрукты» – голова этого героя состоит из арбуза, винограда и сливы. А работа «Соловей» (2014) сделана буквально из частей Нижнего Новгорода. Серию таких птичек я начал еще в 2009 году, когда подобрал кронштейн от сгоревшего дома на улице Грузинская. Весной прошлого года «Соловей» обрел насест: на Чёрном пруду сносили дом, и я выпросил у строителей деталь.
Потрескавшиеся балясины и волюты «Соловья» напоминают о том, что статусные элементы барочного декора (в 17–18 веках были только в дворцовой и церковной архитектуре) уже в 19 веке стали популярным элементом жилых домов среднего класса.
Искусством барокко вдохновлена и работа «Сколько ягод – столько и женщин» Галины Мызниковой и Сергея Проворова («Провмыза») – художников года по версии Cosmoscow'25 и патриархов совриска.
Нижегородские гении трагедии последовательно обращаются в своем творчестве к барочной драматичности, проявляющейся и в эффектных композициях, и в торжественности, присущей монументальному искусству эпохи, и в особой театральности, неотъемлемому компоненту мировосприятия 17 – начала 18 века. На этом фотографическом полотне – переосмысление жизненных циклов женщины, противостояния сил природы и человека, переплетение дохристианских мотивов с хорошо знакомыми нам в классическом искусстве сюжетами – падения с небес, распятия и снятия с креста.
Когда: до 29 марта
Где: Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (Арсенал), Кремль, корпус 6
Фото: Леонид Истомин, Алексей Шевцов
