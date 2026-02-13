В НГХМ открылась выставка «Русские метамодернисты»

Гимн любви – «Долго и счастливо» Анастасии Кузнецовой-Руф – два пластиковых кресла, опутанные зарослями дикого винограда. Это любимая картина художницы – она писала ее угольным карандашом в течение полутора лет. Кресла Анастасия увидела летом на курорте. Те остались стоять после ухода красивой пожилой пары, напомнившей художнице состарившихся сказочных принца и принцессу, которым было уготовано судьбой жить «долго и счастливо…».

Художник Тимофей Смирнов сознательно создает «многослойный пирог из ассоциации» для того, чтобы дать зрителю «свободно» погрузиться в затею автора: