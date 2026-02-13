В НГХМ открылась выставка «Русские метамодернисты»

Это 70 картин 15 художников, которые стремятся преодолеть «цинизм постмодерна и утвердить новую искренность», поговорить со зрителем на «внятном изобразительном языке».
Метамодернизм, руководствуясь академическими принципами, действует на поле современного искусства, что выражается в отказе привлекать внимание эпатажем и нежелании оставаться у «времени в плену»:
Владимир Назанский
куратор выставки
Метамодернистов характеризует отсутствие сарказма, мании деконструкции образа, но появляется признание реальности, философский взгляд и порой легкий отзвук иронии. Вместо постмодернистской установки вышучивания и понижения всего: от техники изображения до самой идеи – появляется искренняя сопричастность и отсутствие маски «постмодернизма», за которой автор мог прятать свои истинные чувства и мысли. Естественно, они не являются адептами прямолинейного реализма и тематической сюжетной картины, почти каждая работа – сложная визуальная метафора, в которой есть, что смотреть, чувствовать и осмыслять.
Не являясь тематическими художниками (хотя условно можно выделить экологические, социальные, урбанистические, философские, пейзажные, космические и прочие темы их творчества), метамодернисты обращаются к явным или малозаметным проблемам современной цивилизации. Например, серия работ с осьминогом Pax. Baikonur I, Pax. Baikonur II и Pax. Baikonur III, написанные художницей Настей Миро в 2023 году (как и напечатанная на 3D-принтере фигурка осьминога, запущенная в космос в 2024 году!), – высказывание о проблеме космического мусора, а сам моллюск по имени Octo-Pax – символ очистки околоземной орбиты.
Иван Коршунов
художник
На картине «Тамарка» из серии «Призраки» изображена немолодая женщина, стоящая на распаханной земле. Сквозь нее проступает пейзаж. Эта картина из серии «Призраки», которая является смысловым продолжением проекта «Живые-мертвые», посвященного жителям моей родной деревни Ольшанка Тамбовской области. Тамара Асташкина – одна из старейших жителей Ольшанки. Проект «Живые-мертвые» рассказывает о проблеме вымирания российских деревень на примере жителей отдельно взятого села и был призван сохранить момент, когда моя «малая родина» на картах все еще значилась жилой. В свои лучшие времена Ольшанка насчитывала около 30 домов с населением, приближающимся к двумстам человек. Сейчас здесь живут только тени прошлого, призраки былой жизни.
Гимн любви – «Долго и счастливо» Анастасии Кузнецовой-Руф – два пластиковых кресла, опутанные зарослями дикого винограда. Это любимая картина художницы – она писала ее угольным карандашом в течение полутора лет. Кресла Анастасия увидела летом на курорте. Те остались стоять после ухода красивой пожилой пары, напомнившей художнице состарившихся сказочных принца и принцессу, которым было уготовано судьбой жить «долго и счастливо…».
Художник Тимофей Смирнов сознательно создает «многослойный пирог из ассоциации» для того, чтобы дать зрителю «свободно» погрузиться в затею автора:
Тимофей Смирнов
Художник
Одна картина называется – «хау мач из зе фиш» (с 1 марта сего года закон обязывает нас писать все по-русски). На картине банка с золотыми монетами, на которых, в свою очередь, возлежит рыба. Когда-то я сидел в кабинете одного министерства (в нем должна была состояться моя выставка) с заместителем министра, который разглядывал фото этой работы, а также читал текст, содержащий слово «отринем». Он спросил меня: «Что такое отринем?» и сделал ударение на последнем слоге, я хотел ему сказать, что «отринЕм» – лекарство от маразма, но воздержался. Далее он спросил, почему «деньги не наши», а канадские, назвал картину «закусочка» и сказал, что министру не понравится. Ну и что эту работу выставлять не надо. Министерство, кстати, расформировали. Но не по моей вине. Такая вот история.
Когда: с 11 февраля до 15 марта
Где: НГХМ | ИСКУССТВО ХХ ВЕКА (пл. Минина и Пожарского, 2/2, 1 этаж, западное крыло)
